Dakar 2026: Sainz se despide del sueño y Al Attiyah encarrila su sexta corona mientras Benavides manda en motos

La décima etapa del Rally Dakar 2026 marcó uno de esos días que quedan grabados en la memoria de la prueba. El desierto saudí, con sus dunas interminables y una navegación extrema, provocó un auténtico terremoto en la clasificación general, dejando fuera de la pelea a varios favoritos y reforzando a otros que ya acarician la gloria a falta de sólo tres jornadas para el final.

En la categoría de coches, el gran protagonista negativo fue Carlos Sainz. El piloto español vio cómo sus opciones de conquistar su quinto Dakar se esfumaban tras una jornada caótica, en la que los problemas con el GPS le hicieron perder el rumbo y, con él, el control de la carrera. En el tramo entre el campamento refugio y Bisha, con más de 420 kilómetros de especial y gran parte sobre arena, el madrileño no logró encontrar un way point obligatorio, lo que le acarreó una penalización de 15 minutos que terminó de hundir su clasificación.

El tiempo perdido fue irrecuperable. Sainz acabó la etapa con un retraso cercano a los 45 minutos, cayendo hasta la sexta posición de la general, a 39 minutos del liderato. “Ha sido un día muy difícil. No había manera de encontrar el punto de paso”, explicó el veterano piloto, que a sus 63 años se queda sin opciones reales de volver a reinar en el Dakar.

El abandono de Sainz de la lucha por el título dejó el camino despejado para Nasser Al Attiyah. El catarí firmó una etapa sólida, segundo solo por detrás del francés Mathieu Serradori, y recuperó el liderato de la general. Su regularidad y experiencia en las dunas le permiten afrontar el tramo final con una ventaja de 12 minutos sobre el sudafricano Henk Lategan y de 12:50 respecto a Nani Roma, que también vivió una jornada complicada.

Carlos Sainz, sin GPS Los problemas con el GPS dejan sin opciones a Carlos Sainz, mientras Nasser Al Attiyah recupera el liderato en coches y Nani Roma pierde terreno en la lucha por el título.

Roma partía como líder, pero los errores de navegación y la dureza de abrir pista en las dunas terminaron pasándole factura. El catalán llegó a meta con más de 20 minutos de retraso y cedió el mando, aunque mantiene opciones de podio. “Abrir en las dunas es muy difícil. Hemos sufrido mucho, pero seguimos aquí”, reconoció tras una etapa en la que acabó exhausto físicamente.

Otro de los nombres destacados del día fue el de Sébastien Loeb. El francés, nueve veces campeón del mundo de rallies, también sufrió con la orientación y los puntos de control, pero logró minimizar daños con un tercer puesto en la etapa. Se mantiene cuarto en la general, aunque con una desventaja que complica seriamente sus opciones de victoria final.

Luciano Benavides de nuevo

Mientras tanto, la categoría de motos vivió un vuelco aún más dramático. El australiano Daniel Sanders, líder hasta este miércoles, sufrió una aparatoso accidente en el kilómetro 138 que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo, con posibles fracturas de clavícula y esternón. Aunque consiguió completar la especial, lo hizo muy mermado y perdiendo casi 28 minutos, lo que lo relegó a la cuarta posición de la general.

El gran beneficiado fue el argentino Luciano Benavides, que recuperó el liderato tras ser segundo en la etapa. Ahora encabeza la clasificación con sólo 41 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec, en un duelo que promete máxima emoción hasta el final. “Pensé que mi Dakar había terminado cuando me quedé atascado en una duna”, confesó Benavides, que aun así logró salvar el día y colocarse de nuevo al frente.

Alternativas En motos, la caída de Daniel Sanders cambia el guion: Luciano Benavides vuelve al mando y Tosha Schareina se mete en el podio provisional.

La victoria parcial fue para el francés Adrien van Beveren, que sumó su séptima etapa en el Dakar y firmó la primera victoria francesa en motos de esta edición. Su triunfo tuvo además un significado especial, al rendir homenaje a Thierry Sabine, fundador del París-Dakar, en el 40 aniversario de su fallecimiento.

El español Tosha Schareina volvió a demostrar su regularidad. Aunque no brilló como en jornadas anteriores, su sexto puesto, unido a las bonificaciones por detenerse tras la caída de Sanders, le permitió escalar hasta la tercera posición de la general. El valenciano sigue soñando con el podio en un Dakar que ya es histórico para él.

Con el rally entrando en su recta final, el Rally Dakar 2026 se encamina hacia un desenlace apasionante. En coches, Al Attiyah tiene el título cada vez más cerca; en motos, el pulso entre Benavides y Brabec mantiene en vilo a los aficionados. El desierto, juez implacable, todavía guarda la última palabra.