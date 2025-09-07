Dani Muñoz hace historia y se convierte en el primer sevillano en subirse al podio en Moto2

Historia para el deporte sevillano. El nazareno Dani Muñoz se convirtió en el primer piloto de Sevilla en subirse al podio en Moto2 tras finalizar en tercera posición en el Gran Premio de Cataluña. Fue en una carrera en la que terminó por detrás de Jake Dixon y de Dani Holgado, quien logró su primera victoria en la categoría intermedia después de dominar la prueba de principio a fin.

El piloto nacido en Dos Hermanas, de apenas 19 años, que se encontraba en Montmeló sustituyendo a Öncü en su cuarta participación este año en Moto2, está sabiendo aprovechar las oportunidades de manera brillante y ganándose un puesto en la categoría de intermedia en 2026, algo que todo apunta a que será así. Con este resultado, se convierte en el segundo piloto andaluz en subir al podio en la categoría, igualando las dos terceras posiciones que consiguió el gaditano Marcos Ramírez.

Dani Muñoz partió desde la sexta posición y no se achicó pese a tener delante a Manu González, al que superó mientras Holgado y Dixon se escapaban en cabeza. Con Holgado tirando con solvencia, el sevillano comenzó a recortar distancias con Dixon gracias a un ritmo de récord de vuelta rápida. Volaba el nazareno y en apenas cinco giros ya estaba pegado a la moto del británico.

En la apurada de frenada de la curva 1, al inicio de la sexta vuelta, Dani Muñoz se lanzó por el interior para superar a Dixon y comenzar la ‘caza’ de Holgado. Sin embargo, el de Dos Hermanas no pudo dar alcance al líder de la carrera, que consolidó vuelta a vuelta su ventaja con mucha solidez.

El sevillano pagó la inexperiencia; no cuidó el neumático en las primeras vueltas y eso le pasó factura en la recta final, como él mismo reconoció después, tuvo varios sustos Finalmente, Jake Dixon lo adelantó con sólo dos vueltas por delante, aunque Muñoz pudo mantener con claridad la tercera plaza frente dejando atrás el líder del Mundial para firmar un histórico primer podio en Moto2 para la provincia de Sevilla.

Tras la carrera, Muñoz se mostró emocionado: “Es increíble, no sé cómo, pero aquí estoy. Me siento muy contento de estar aquí. El equipo trabajó ayer en la moto para la qualy y sin eso no habría sido posible”.