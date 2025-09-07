Sólo 81 milésimas separaron al palaciego Rueda del triunfo en Montmeló

81 milésimas separaron a José Antonio Rueda de firmar otra auténtica gesta. El palaciego rozó la victoria en una carrera durísima en la que tuvo que cumplir una long lap, aunque no fue un obstáculo para él. Llegó a liderar durante varios giros hasta que Ángel Piqueras le superó en la última vuelta para llevarse el triunfo en el Gran Premio de Cataluña. Por su parte, David Muñoz, que también llegó a pelear por el podio, se descolgó en la recta final y acabó en la octava posición.

En la salida, David Almansa mantuvo la primera plaza, mientras que David Muñoz superó a Ángel Piqueras para colocarse tercero. Rueda apretó desde los primeros giros y, al llegar la tercera vuelta, cumplió la long lap, reincorporándose en la decimoquinta posición. Desde ahí comenzó su remontada; en apenas dos vueltas adelantó a cinco pilotos y rodó a un ritmo superior al grupo cabecero de la carrera.

El palaciego superó a su paisano Muñoz, aunque este se la devolvió en una intensa lucha entre los dos sevillanos que ya peleaban por el podio. En la vuelta 11, Rueda se colocó tercero en la recta y, pocas curvas después, pasó a liderar la carrera. En la siguiente curva, Muñoz se lanzó sobre Almansa para situarse a la estela de su compatriota, mientras Piqueras no perdía de vista al líder del Mundial.

La batalla por detrás permitió a Rueda abrir una ventaja de cuatro décimas sobre sus perseguidores, aunque sólo Piqueras logró seguir su estela. En cambio, Muñoz fue perdiendo posiciones hasta caer a la séptima plaza.

En el último giro, Piqueras adelantó a Rueda en la primera curva y el palaciego cedió algunas posiciones. Sin embargo, no tiró la toalla ni sacó la calculadora; luchó hasta el final y cruzó la meta segundo, a sólo 81 milésimas del ganador. Por su parte, Muñoz tuvo un mal último sector, perdió varias posiciones y terminó octavo, rompiendo la racha de cuatro podios consecutivos.

Aunque Piqueras recortó cinco puntos en la lucha por el campeonato, Rueda mantiene un cómodo colchón de 64 puntos, con sólo tres Grandes Premios por delante. En cuanto a David Muñoz, se queda a sólo cinco puntos de Máximo Quiles, tercero de la general. La próxima semana, los pilotos viajarán a San Marino antes de comenzar la gira asiática.