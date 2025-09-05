Daniel Mérida se queda sin final en la Copa Sevilla

No pudo ser y el único representante español que quedaba en la LXII Copa Sevilla de tenis, el madrileño Daniel Mérida, sucumbió ante el peruano Ignacio Buse en la primera semifinal de un apasionante torneo. El sudamericano de sólo 21 años se llevó un cerrado pulso ante otro emergente jugador que incluso es un año más joven. Al final, 7-6 (7-4), 2-6 y 3-6 en el Real Club Tenis Betis.

El madrileño se puso por delante y se llevó el primer set, el primero que cede el tenista peruano, que acabó remontando y ya es el cuarto tenista español que se carga durante esta semana tras dejar atrás a Zapata, Pablo Llamas, Carlos Taberner y ahora a Daniel Mérida.

El jugador limeño se enfrentará en la final al vencedor de la segunda semifinal, que enfrentaba ayer noche al serbio Dusan Lajovic contra el argentino Genaro Alberto Olivieri.

Juanma Moreno: "Vamos a ver en los próximos años cómo la Copa Sevilla es un referente internacional”

Paralelamente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, subrayó que la Copa Sevilla se ha consolidado como referencia en España y a nivel mundial y afirmó el compromiso de su Gobierno con este tipo de torneos. Moreno declaró que el torneo mejora “año a año” y que el público de Sevilla y de Andalucía se está volcando, lo que se ve en las pistas llenas y en la calidad de los jugadores.

“Esta 62 edición no solamente va a pasar a la historia por la enorme calidad tenística que estamos viviendo, sino también porque se está viviendo un momento de esplendor”, recordando que “jóvenes tenistas, jóvenes promesas y no tan jóvenes vienen a disputar este trofeo”.

Moreno también elogió el papel fundamental de la afición. “Soy de los convencidos de que vamos a ver en los próximos años, en las próximas décadas, cómo la Copa Sevilla se convierte, ya lo es en España, en referente internacional”, concluyó.