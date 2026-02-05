David Muñoz regresa tras su lesión con un objetivo total: pelear por el Mundial de Moto3 en 2026

El 2026 se ha convertido en un año clave en la trayectoria de David Muñoz (Brenes, 15-05-2006), uno de los pilotos más competitivos de la actual parrilla de Moto3. El joven corredor del Pont Grup encara la nueva temporada tras dejar atrás una grave lesión sufrida en Indonesia que frenó en seco su progresión cuando atravesaba uno de sus mejores momentos deportivos. Lejos de generar dudas, ese episodio ha reforzado su ambición. “Ahora me encuentro bastante bien, después de muchos días difíciles para mí”, ha explicado el piloto al referirse a un proceso de recuperación que ha sido más complejo de lo esperado.

El incidente en la pista le provocó una fractura de fémur que lo obligó a pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones. Un escenario duro tanto en lo físico como en lo mental. “He pasado por tres operaciones y la situación se ha complicado más de lo que pensábamos al principio”, reconoce Muñoz, que poco a poco ha ido recuperando sensaciones. En la recta final del año pudo volver a entrenar con normalidad, combinando gimnasio, bicicleta y sesiones sobre la moto, un paso que consideraba imprescindible. “Era importante volver a subirme a la moto antes de terminar el año”, afirma, con la vista puesta en llegar al inicio del campeonato “en las mejores condiciones posibles”.

La pasada temporada también estuvo marcada por el debate en torno a su estilo de pilotaje. Algunos sectores lo señalaron como un piloto agresivo, una etiqueta que Muñoz no esquiva. El propio corredor asume errores cometidos en el pasado, aunque contextualiza esa percepción. “Siempre he aceptado los errores y he intentado aprender de ellos”, señala, al tiempo que defiende que la lucha al límite forma parte de la competición. “Todos los pilotos que quieren ganar van a luchar por lo suyo”, explica el brenero, recordando que en una parrilla con más de 25 pilotos los contactos en situaciones extremas son difíciles de evitar.

Un cambio mental

El inicio del curso no fue sencillo. Cinco abandonos en las siete primeras carreras parecían comprometer sus opciones, pero el punto de inflexión llegó en el Gran Premio de Aragón. Allí logró una victoria que varió por completo la dinámica. “El cambio fue sobre todo a nivel mental”, reconoce Muñoz, que llegó a ese fin de semana convencido de sus posibilidades. “Antes de empezar ya dije que iba a ganar, y eso me dio un impulso extra”, admite sobre una carrera que marcó el inicio de una racha muy positiva.

En paralelo a ese crecimiento deportivo llegó una de las noticias más importantes de su carrera: la renovación con el Intact GP por tres temporadas. Un acuerdo que le garantiza continuidad en Moto3 y el salto posterior a Moto2. “Sabía que debía dar un paso adelante si quería seguir en el equipo y tener un futuro allí”, explica el piloto, que ve este respaldo como una recompensa al trabajo realizado junto a la estructura alemana.

Aunque su idea inicial era ascender a Moto2 en 2026, finalmente optó por prolongar un año más su estancia en Moto3, una decisión muy meditada tras la lesión. “Después de lo que he pasado, para mí es importante intentar luchar por el Mundial este año”, afirma con rotundidad. Su objetivo no cambia: “Quiero llegar a Moto2 como campeón del mundo”, subraya, convencido de que tiene potencial para lograrlo.

En la pelea por el título, Muñoz identifica a varios rivales habituales. “Habrá cuatro o cinco pilotos que estaremos ahí todo el año”, apunta, citando nombres como Carpe, Máximo, Almansa, su compañero de equipo, o Adrián Fernández, sin olvidar a debutantes como Uriarte, a quien ve con opciones de destacar en carreras puntuales.

Sobre los rumores de una posible unificación mecánica en Moto3, el piloto se muestra abierto. “Ahora mismo ya vamos bastante igualados”, analiza, restando peso a la marca y destacando factores como el equipo o la geometría de la moto. De cara al nuevo curso, su deseo es tan simple como ambicioso: “Empezar el año bien y, sobre todo, terminarlo bien”. Porque para David Muñoz, 2026 es mucho más que una temporada: es su gran oportunidad.