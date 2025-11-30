La defensa condena al Club Waterpolo Dos Hermanas PQS en el cierre de la primera vuelta (19-17)

De vacío ha regresado el Club Waterpolo Dos Hermanas PQS de su desplazamiento correspondiente a la séptima jornada, con el que ha concluido el primer cuarto de la temporada. Y lo ha hecho siendo víctima de sus errores en defensa, lo que le ha llevado a caer 19-17 en la visita al C.W. Elx Manolet para quedarse a las puertas de las posiciones de privilegio, que otorgarán a los cuatro primeros clasificados la permanencia matemática y disputar la fase de ascenso una vez concluya la segunda vuelta.

El buen hacer en la parcela ofensiva de Silvia Raya y Naia Sánchez, autoras de seis tantos cada una que le sirvieron a la primera para lograr un nuevo MVP, no encontró el equilibrio necesario en la otra parte de la piscina para sumar alguno de los puntos en la Esperanza Lag de Elche. Y eso que el equipo nazareno aguantó el intercambio de golpes inicial para llegar al final del primer acto con tablas a cinco goles.

La igualdad se mantuvo al descanso tras un nuevo empate parcial, en este caso a cuatro goles que trasladaba el provisional 9-9 al marcador. Y cuando la balanza parecía decantarse del lado sevillano merced a dos goles de renta (9-11) luego enjugadas por las locales y un nuevo tirón visitante (11-12), un parcial de 5-0 para el cuadro alicantino acabó por romper el choque antes del cierre del tercer acto (16-12).

A pesar de todo, no bajaron los brazos las chicas de Edu Alcaraz, reduciendo la desventaja antes de iniciar el cuarto definitivo (16-13), en el que tiraron de orgullo y llegaron incluso a ponerse a un tanto a falta de un minuto (18-17) y tener posesión para buscar la igualada. Entonces, un último error acabó por sentenciar la derrota a 6 segundos para el bocinazo.

En la octava jornada, programada el sábado 13, el C.W. Dos Hermanas PQS regresará al Centro Acuático Manolo López Cohen de Montequinto para recibir a las 15:30 horas al C.D. Natación Boadilla madrileño, séptimo clasificado con 6 puntos, 3 menos que las nazarenas.