“El deporte abre muchas puertas y es bueno para la salud física y mental”

La gallega Susana Rodríguez Gacio (Vigo, 1988) es conocida por su faceta deportiva: practica triatlón, modalidad en la que es actual Campeona del Mundo y número uno del Ranking Mundial. También es médico especialista en medicina Física y Rehabilitación, formación que concluyó el pasado mes de septiembre en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. "Me encanta viajar y conocer otros lugares y culturas, además de practicar diferentes deportes", nos cuenta. “¡Este año he conocido varios al no tener apenas competiciones!", reconoce.

Aunque no lo parezca por su ritmo de vida, Susana tiene una discapacidad visual grave debido al albinismo y a una neuropatía óptica. "Es un problema de agudeza visual grave, lo que veo es una imagen muy deteriorada", comenta. Sin embargo, esa circunstancia no le impide competir en triatlón y en atletismo para personas con discapacidad. "La principal diferencia, o más bien la diferencia –apunta–, es que compito y entreno siempre con un guía".

Su palmarés es abrumador: tres Campeonatos del Mundo de Paratriatlón (2012, 2018, 2019), dos Campeonatos de Europa (2014 y 2019), varias victorias en Series mundiales… y cuarto puesto en Campeonato del Mundo 1.500 metros de atletismo que, según Susana, es su hobby. La atleta gallega pisa fuerte y, en la forma y el fondo, sabe que nada le detendrá para conseguir su sueño.

–¿Cómo llegas a dedicarte a esta disciplina deportiva?

–Fue de casualidad. En 2010 estaba estudiando primero de medicina en Santiago de Compostela y hacía poco deporte, solo algo para conservar una buena salud. Tenía amigos triatletas y, un buen día, curioseando como les había ido en una competición, entré en la web de la Federación Española, vi la pestaña de paratriatlón, entré a mirar… y, a partir de ahí, todo fue querer dar nuevos pasos hacia adelante.

–Eres la primera deportista española con la posibilidad de competir en dos disciplinas distintas en unos Juegos Paralímpicos. Ya tienes la plaza para el que será tu segundo triatlón después de ser quinta en Río 2016 y ganar el Mundial y el Europeo en 2019. ¿Qué esperas de Tokio 2021?

–La plaza de Tokio en triatlón ya la he conseguido para el país y, por criterios, será para mí por lo que ahora queda seguir trabajando duro para llegar allí y hacer mi mejor carrera de siempre; ese es el objetivo. Luego, que eso dé uno u otro resultado, no depende ya de mí. De Tokio espero… que sea genial.

–También tienes posibilidad de participar en atletismo. Fuiste al Mundial de Dubai el año pasado y terminaste cuarta en 1.500 metros, con lo que obtuviste una plaza para España...

–En atletismo conseguí una plaza para el país y tenía ya la marca mínima para los 1.500 metros. Ahora, por el coronavirus, he de repetirla. Tengo confianza en poder hacerlo. El 2020 ha sido un año duro porque no he podido hacer ninguna competición de este deporte; espero que a principios de 2021 podamos retomarlo para ir cogiendo ritmo.

–¿Formas parte de algún grupo de entrenamiento como otras compañeras triatletas?

–No formo parte de ningún grupo propiamente. Trabajo con mi entrenador, Luis Piña, con mis guías y, para natación, según el día, entreno con compañeros, amigos o con otros deportistas del club.

–Entiendo que este año el objetivo era Tokio 2020 y, por suerte, ya hay fecha para los Paralímpico 2021 (desde el 24 de agosto al 5 de septiembre). ¿Qué ha supuesto la crisis sanitaria para ti como deportista?

–Ha sido un año complicado. Hemos tenido que hacer muchas adaptaciones de los entrenamientos al no tener instalaciones ni competiciones y tuvimos que aprender a llevar mejor la incertidumbre. Para mí esta situación me ha enseñado que realmente el deporte me encanta porque, sin objetivos a corto plazo, no dejé de entrenar un solo día. Y, de hecho, estuve trabajando durante la pandemia.

–¿Y cómo ha sido tu entrenamiento?

–Hubo una época, durante el confinamiento más estricto, en el que entrenábamos en casa con cinta, máquina de remo y el ciclismo en el rodillo. Hemos tenido limitaciones con el uso de instalaciones ya que es siempre con cita previa y yo entreno en piscina y pista municipal.

Desde principio de mayo al ser deportista de alto nivel tuvimos opción para salir; espero que el deporte no se vuelva a parar porque, con responsabilidad, pienso que podemos continuar haciendo nuestro trabajo. En todo caso, primero entrené en casa y luego en mis lugares habituales, aunque siempre con horarios previamente reservados.

–¿Cómo es un día de entrenamiento para ti?

–Suelo hacer sesiones de las tres disciplinas y, a veces, también gimnasio. Hoy, por ejemplo, nadé por la mañana 3.500 metros, tuve sesión con psicología deportiva y, por la tarde, hice carrera con cambios de ritmo junto a Celso (mi guía de atletismo) en un parque y, después, la sesión de ciclismo en rodillo.

–¿Cuidas tu alimentación?

–Lo hago tratando de no excederme con dulces y grasas y, sobre todo, la hidratación porque tengo una cardiopatía y este aspecto es uno de los más importantes cuando hay temperaturas elevadas.

–¿Cómo compatibilizas el entrenamiento con la medicina?

–El deporte y la medicina pienso que son dos disciplinas que se complementan muy bien y yo tengo la suerte de tener ambas. Claro que es duro compatibilizar una con la otra, al igual que sería duro compatibilizar cuales quiera dos tareas que requieran esfuerzo y responsabilidad. No obstante, creo que ese trabajo y disciplina me han hecho alcanzar el equilibrio en ambas. He trabajado durante los últimos cuatro años en los que he hecho la especialidad MIR. En el momento actual me estoy dedicando exclusivamente a preparar los Juegos Paralímpicos.

–¿Y qué te ha aportado la medicina, una profesión tan fundamental actualmente?

–Me cuesta quedarme con anécdotas concretas. En cuanto a la medicina, estos años he visto muchos pacientes y recuerdo muchos casos incluso con el nombre y también a personas muy luchadoras que se enfrentan a sus circunstancias de salud muy duras con la mejor actitud. Durante mi formación como especialista he aprendido mucho como médico porque he tenido buenos maestros, pero también los pacientes me han enseñado de medicina y de vida en general.

–Volviendo al deporte, ¿cómo ha crecido el triatlon practicado por mujeres en los últimos años?

–Cada vez hay más licencias de deporte femenino en el triatlón en los clubs… Y, en paratriatlón, durante mis primeros años, era la única chica compitiendo en los Campeonatos de España… Por fin ahora somos más, aunque falta mucho por hacer sobre todo en las categorías de deporte adaptado. Es un proceso que espero que algún día acabe en igualdad.

–Además de Tokio 2021, ¿cuál es o te gustaría que fuera la competición de tu vida? ¿Tienes en el horizonte algún proyecto que quieras compartir?

–Ahora mismo pienso en Tokio. Me gusta mucho el deporte y espero seguir disfrutando de él toda mi vida; cuando el tiempo pase no será en el alto rendimiento pero estoy segura que siempre haré alguna actividad porque me apasiona. Después de este año, y todo lo que he vivido en el aspecto laboral y personal, intento disfrutar de las cosas del día a día y no pensar a largo plazo.

Como proyecto me gustaría impulsar la formación en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar en el deporte de base porque es algo que falta y que es muy importante. En tantos años que llevo en este mundo me han hablado de nutrición, de prevención del dopaje, de psicología, de fisiología del deporte… pero nunca nadie ha tocado ese tema y es algo que me gustaría que fuera diferente.

–¿Qué mensaje positivo lanzarías como mujer deportista a otras chicas que quieran practicar este o cualquier otra disciplina?

–El deporte abre muchísimas puertas. En general, conoces a otras personas, el ambiente suele ser bueno; si practicas deporte en la naturaleza puedes conocer lugares increíbles… Y, lo más importante, es que es bueno para la salud tanto física como mental (y no lo digo yo, lo dice la ciencia).

Animaría a cualquiera porque siempre hay una modalidad que puedas practicar. No me gusta poner ejemplos pero voy a compartir uno por si fuera de utilidad. Yo soy triatleta y actualmente me dedico a esto. Durante este año hubo algún momento en el que tuve alguna restricción para entrenar mi modalidad a su máxima intensidad y aproveché para hacer otras cosas como salir a caminar, patinar, hacer yoga… lo que quiero explicar con esto es que siempre hay un deporte que se adapta a nuestras circunstancias del momento. Es cuestión de buscar algo que nos guste y nos haga sentir bien.