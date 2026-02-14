Derbi andaluz en Amate: el líder Cajasol Sevilla BM Proin defiende su trono ante Trops Málaga

Víctor Deco conversa con el árbitro al finalizar un reciente partido fuera de casa contra el Cisne.

El Centro Deportivo Amate acogerá este sábado 14 de febrero, a las 19:30 horas, uno de los encuentros más esperados de la temporada. El Cajasol Sevilla BM Proin se mide al Trops Málaga en un derbi andaluz con implicaciones directas en la zona alta de la División de Honor Plata, una cita donde el liderato estará en juego y donde la intensidad será el denominador común.

El conjunto sevillano afronta el compromiso como líder en solitario con 32 puntos, defendiendo una ventaja mínima sobre sus perseguidores más inmediatos. La igualdad que define la categoría obliga a no conceder margen de error, especialmente en casa, donde cada punto tiene valor estratégico en la carrera por el ascenso.

Enfrente estará un Trops Málaga que ocupa la 15ª posición con ocho puntos, pero cuya clasificación no refleja necesariamente su capacidad competitiva. Los derbis regionales suelen escapar a la lógica estadística y se convierten en escenarios donde el carácter, la concentración y la gestión de los momentos críticos resultan determinantes.

El precedente de la primera vuelta —victoria sevillana por 25-29 a domicilio— aporta confianza, aunque el vestuario insiste en que cada partido es un contexto diferente. La clave estará en imponer el ritmo desde los compases iniciales y evitar que el rival encuentre espacios para crecer en el encuentro.

Intensidad El Centro Deportivo Amate será escenario de un choque de máxima exigencia emocional y competitiva en la jornada clave del campeonato

Desde el punto de vista táctico, el equipo buscará sostener su fortaleza en defensa, minimizar pérdidas en ataque y mantener una circulación rápida que permita encontrar superioridades. La continuidad en el juego posicional y la eficacia en lanzamientos serán factores decisivos para inclinar la balanza en un duelo que se prevé equilibrado.

El objetivo es claro: sumar dos puntos que refuercen el liderato y consoliden la dinámica positiva en una temporada marcada por la exigencia y la regularidad. El bloque sevillano ha mostrado consistencia en los momentos de presión y pretende reafirmar esa identidad competitiva ante su afición.

Durante la semana, la plantilla ha desarrollado una preparación específica, con sesiones de alta intensidad física y ajustes tácticos enfocados en neutralizar las principales fortalezas del rival. El trabajo se ha centrado en la cohesión defensiva, la transición rápida y la lectura de situaciones de inferioridad, aspectos que suelen emerger en partidos de alta carga emocional.

El ambiente en Amate será un elemento diferencial. Se espera una grada comprometida, consciente de la trascendencia del encuentro y del impulso que puede ofrecer en los momentos decisivos. En este tipo de duelos, el factor cancha adquiere una dimensión estratégica, especialmente cuando el resultado puede decidirse por acciones puntuales en los últimos minutos.

La División de Honor Plata entra en una fase determinante y cada jornada redefine objetivos. Defender la primera posición no sólo implica sumar puntos, sino reafirmar la autoridad competitiva del equipo. Este sábado, en Amate, el reto es mantener la cima y enviar un mensaje claro al resto de aspirantes: el líder quiere seguir siéndolo.