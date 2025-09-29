La divertida respuesta de Cruzcampo a Isi, jugador del Rayo Vallecano

Las redes sociales son las herramientas más fáciles que tienen a su disposición las empresas para poder comunicarse con sus clientes y usuarios. En la previa del encuentro de la 7ª jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Sevilla FC, un aficionado sevillista hizo una petición al atacante rayista Isi. "Isi, vente al Sevilla, que eres un máquina".

La respuesta del futbolista Isi en tono de humor sorprendió a todos. "Es que no me gusta la Cruzcampo", decía el vallecano, provocando las risas de los que se encontraban allí presentes. Lejos de sentirse ofendidos, la respuesta de los community managers de Cruzcampo a un vídeo com'partido en las redes sociales por los compañeros de Zona Mixta no tardó en llegar, demostrando una gran habilidad para convertir en oportunidad una situación de 'crisis'.

"Eso es que te la han puesto calentorra, casesa. Cuando vengas a Sevilla te enseño a tirarla, Isi". La reconocida marca cervecera se ha sumado al debate con una respuesta ingeniosa y cercana, que ha logrado mezclar humor, orgullo local y conexión con su público.

Cruzcampo no optó por evitar la polémica: más bien la abrazó con gracia. Aprovechó la oportunidad para reforzar su identidad andaluza y su presencia en las las redes sociales con mucho humor, demostrando que las marcas también pueden tener voz propia en el mundo de las redes sociales