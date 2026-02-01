Djokovic: "Lo que has hecho, Carlos, es histórico"

El serbio Novak Djokovic, que por primera vez perdió una final del Abierto de Australia y no pudo lograr su título del Grand Slam número veinticinco, tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Alcaraz, que logró el éxito en Melbourne.

"Felicitar a Carlos, un gran torneo y grandes semanas. Lo que has hecho es histórico, legendario. Felicidades. Mucha suerte para el resto de tu carrera, eres muy joven, o sea que seguro que te voy a ver muchas más veces en los siguientes diez años", dijo sobre la pista el ganador de veinticuatro grandes y diez en Australia.

"Quiero agradecer a mi equipo, sois mi roca. Habéis visto lo mejor y lo peor de mí en quien sabe cuantos años, pero, por supuesto, en las últimas tres semanas, y este éxito es tu éxito", añadió en su discurso el serbio, que tuvo un saludo para Rafa Nadal, presente en la pista.

"Quiero hablar al legendario Rafa. Dos palabras, es muy raro verte ahí y no aquí, pero solo quiero decirte que ha sido un honor compartir la pista contigo y bueno, ésta es la primera vez para mí. Es un poco raro, pero gracias por estar aquí presente", dijo.

"Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos hoy, no es justo", bromeó el serbio. "Tenía preparado un discurso de victoria y uno de derrota, deja que vuelva a ese", indicó.

"Solo quiero decir que vosotros, el público, sobre todo en los últimos juegos, me habéis dado algo que no había vivido en Australia, tanto amor… Intento daros buen tenis a lo largo de los años, este es el año 22 que vengo a Australia, y siempre he creído en mí mismo y esto es algo que realmente creo al jugar estos años contra Jannik Sinner y Carlos, pero debo ser sincero y reconocer que no pensaba que fuera a estar en la ceremonia de clausura de un torneo. Estoy muy agradecido", concluyó Djokovic.

"Quién sabe lo que pasara en 6 meses o un año, pero muchas gracias, os quiero", acabó el serbio.