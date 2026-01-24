Doblete sevillano en la primera regata de La Liga Nacional de Remo Olímpico Tradicional

Las aguas del río Guadalquivir a su paso por Sevilla han levantado el telón a la primera edición de la Liga Nacional de remo olímpico tradicional, que este sábado ha celebrado la primera de sus tres regatas en un atractivo formato sobre 500 metros. Y lo ha hecho con la participación de 10 clubes de Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco, entre los que el Club Náutico Sevilla ha hecho doblete al imponerse en las finales A de Primera División masculina y femenina, disputadas en ocho con timonel. Por su parte, el Club Nàutic Amposta de Tarragona se ha impuesto en la final de Segunda División femenina, celebrada en cuatro scull.

En un campo de regatas con salidas frente a la Torre del Oro y llegadas junto al Puente de Triana que congregó a numeroso público en ambas orillas, el Club Náutico Sevilla demostró su condición de vigente campeón de España de la modalidad reina del remo. En categoría masculina, el bote integrado por los diplomas olímpicos Jaime Canalejo, Javier García y Bruno Cetraro, el subcampeón mundial sub23 Jorge Knabe, Leandro Joaquín Rodas, Julio Casielles, Álvaro Gutiérrez, Antonio Díaz y el timonel Tomás Jurado, que ya se había impuesto en las semifinales, ganaba con un tiempo de 1:24.60 por delante del también local Real Círculo de Labradores, el guipuzcoano Hondarribia Arraun Elkartea y el Club Nàutic Amposta.

Previamente, en la final B de Primera División masculina, el gerundense Club Natació Banyoles lograba el triunfo (1:27.91) ante Real Club Mediterráneo de Málaga, Barcelona Club de Rem y C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla.

En Primera División femenina, celebrada igualmente en ocho con timonel, la victoria del Club Náutico Sevilla se producía con un tiempo de 1:38.07 ante Real Círculo de Labradores, Real Club Mediterráneo y Hondarribia. En este caso, el bote vencedor estaba integrado por Rocío Laó, Ana Navarro, Lidia Florido, Inmaculada Rius, Romina Cetraro, Teresa Sánchez-Lanuza, la olímpica Esperanza Márquez, Haizea Gozategi y la timonela Esther Pérez.

Por último, en Segunda División, categoría que se celebra exclusivamente en categoría femenina en cuatro scull, la victoria en el estreno de la competición ha sido para el Club Nàutic Amposta con un crono de 1:51.24. El cuarteto formado por Noa Roca, Julia Tomás, Martina Moya y Noa Guash superaba en la lucha por el primer título del novedoso circuito de la FER a Barcelona Club de Rem y C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla.

La primera regata de la Liga Nacional de remo olímpico tradicional, en la que también han participado el Centro Natación Helios de Zaragoza y Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea y que tendrá continuidad el 21 de febrero en Castelldefels (Barcelona) y el 28 de marzo en Avilés (Asturias), ha sido organizada por la Federación Española de Remo y la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, Club Náutico Sevilla y Real Círculo de Labradores.