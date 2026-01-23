Sevilla inaugura la Liga Nacional de Remo Olímpico Tradicional con una regata histórica en el Guadalquivir

La Liga Nacional de Remo Olímpico Tradicional levanta el telón este fin de semana en Sevilla, convertida por un día en el gran escaparate del remo olímpico español. La capital andaluza ha sido el escenario elegido por la Federación Española de Remo (FER) para el estreno de una competición llamada a marcar un antes y un después en el calendario nacional, tanto por su formato como por su clara apuesta por la espectacularidad y la cercanía al público.

Las aguas del río Guadalquivir, en el tramo comprendido entre los puentes de Triana y San Telmo, serán testigo el sábado de la primera de las tres pruebas que componen este nuevo circuito. Una regata corta, intensa y muy visual, disputada sobre 500 metros, que reunirá a 17 tripulaciones pertenecientes a 10 clubes procedentes de Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco. El objetivo de la FER es claro: concentrar a los mejores equipos del panorama nacional en sedes emblemáticas y con un desarrollo ágil que facilite la difusión mediática del remo tradicional.

La competición se celebra en categoría absoluta, con pruebas de Primera y Segunda División, y contempla participación masculina y femenina. En total, 14 embarcaciones competirán en Primera División, mientras que tres equipos lo harán en Segunda, reservada en esta primera cita exclusivamente al cuatro scull femenino.

En la Primera División masculina, que se disputará en la modalidad de ocho con timonel, destacan los clubes anfitriones, el Real Círculo de Labradores y el Club Náutico Sevilla, ambos implicados activamente en la organización del evento junto a la Federación Andaluza de Remo. Junto a ellos estarán algunos de los nombres más reconocidos del remo nacional, como el Barcelona Club de Rem, el Centro Natación Helios de Zaragoza, el Club Natació Banyoles, el Club Nàutic Amposta, el Hondarribia Arraun Elkartea, el Real Club Mediterráneo de Málaga y el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla.

La Primera División femenina, también en ocho con timonel, contará con la participación del Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea, que se suma a Náutico Sevilla, Labradores, Mediterráneo y Hondarribia, clubes que doblan presencia en esta regata inaugural. Por su parte, la Segunda División femenina, en cuatro scull, tendrá como protagonistas a Barcelona, Veteranos de Sevilla y Amposta, en la primera lucha por los puntos de la temporada.

El sistema de competición contempla clasificaciones generales por clubes en cada división y categoría, así como premios en metálico para los mejores al término de las tres pruebas que integran la liga. Tras la cita sevillana, el calendario continuará el 21 de febrero en Castelldefels (Barcelona) y se cerrará el 28 de marzo en Avilés (Asturias), configurando un circuito de alcance verdaderamente nacional.

El cartel de esta novedosa competición de remo.

La jornada del sábado arrancará a las 17:00 horas, con salidas cada cinco minutos desde la altura de la Torre del Oro, y se prolongará hasta las 17:55, momento en el que está prevista la final A de Primera División masculina. En total, se disputarán 12 mangas, entre eliminatorias, tomas de tiempos, semifinales y finales. La primera entrega de medallas llegará a las 17:40, con la final de Segunda División femenina, seguida de la final femenina de Primera (17:45), la final B masculina (17:50) y el gran desenlace masculino.

La primera regata de la Liga Nacional de Remo Olímpico Tradicional está organizada por la Federación Española de Remo y la Federación Andaluza de Remo, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Club Náutico Sevilla y el Real Círculo de Labradores, consolidando a Sevilla como uno de los grandes referentes del remo en España.