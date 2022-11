Así fue la polémica elección de Qatar como sede del Mundial de 2022

Qatar será el centro de todas las miradas durante noviembre y diciembre. Albergar una Copa del Mundo de fútbol no es algo menor y en esta ocasión Qatar es el país afortunado. Sin embargo, no está de más recordar cuándo y cómo fue elegido el país para ser la sede de este torneo. También es interesante recordar las otras candidaturas que se presentaron para organizar este torneo en 2022 que al fin y al cabo solo se disputa cada 4 años.

Elegida en 2010

Ya ha llovido mucho desde que se anunciara que Qatar iba a albergar este Mundial, concretamente unos 12 años. El 2 de diciembre de 2010 fue la fecha en la que la FIFA anunció que este país árabe era el elegido.

Lo hizo en un acto en Zúrich en el que también se anunció la candidatura ganadora para albergar el torneo en 2018. Como todos sabemos y vimos, Rusia fue la agraciada.

La candidatura de Qatar evidentemente no fue la única que se presentó para organizar el campeonato en 2022. Tuvo que competir con 4 candidaturas. Estas fueron las que presentaron Australia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

La FIFA dijo que un motivo de peso para elegir a Qatar sobre las otras candidaturas fue que casi todas ellas ya habían tenido la suerte de albergar un mundial previamente. Corea del Sur y Japón organizaron el Mundial de 2002 y Estados Unidos el de 1994. Únicamente Australia no ha tenido el placer de organizar este torneo.

Una adjudicación controvertida

La elección de Qatar ha estado rodeada de mucha polémica. Mucho se ha hablado de las condiciones infrahumanas con las que tuvieron que trabajar los que participaban en la construcción de los estadios y de las tramas de corrupción que hicieron que la balanza se decantase a favor de Qatar, un país de apenas 2,88 millones de habitantes.

La afición de las selecciones participantes no lo tiene fácil para desplazarse a un territorio en el cual los precios son altos y los derechos humanos dados por garantizados en occidente no se respetan de la misma forma. Por todo ello, incluso se ha pedido desde muchos sectores que este torneo no debía disputarse en tierras cataríes.

Por otro lado, en el ámbito más estrictamente futbolístico, su adjudicación ha provocado que este mundial no se dispute en verano. Las temperaturas en verano en Qatar son de una media de 40º, algo inviable para el desarrollo de un campeonato. Por ello, el campeonato se va a disputar en invierno, algo que ha provocado que todas las ligas hayan tenido que modificar sus rutinas y calendarios para que sea posible jugar este mundial.

Pese a todo ello, el Mundial de 2022 va a tener lugar en Qatar. Se espera que todo discurra de la mejor manera posible y que no haya ningún imprevisto. Lo que está claro es que, como en cualquier mundial, el mejor fútbol del mundo está asegurado.