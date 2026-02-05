España invoca, 54 años después, al espíritu de Paquito Fernández Ochoa

Ana Alonso y Oriol Cardona, en los Mundiales de esquí de montaña de Suiza, el pasado año.

España, representada por 20 deportistas, invocará, en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), que se inauguran este viernes y se disputarán hasta el próximo 22 de febrero en un territorio que abarca 22.000 kilómetros cuadrados –el más vasto de la historia–, al espíritu de Paco Fernández Ochoa, el único campeón olímpico invernal español de toda la historia.

Exactamente 54 años después de la proeza del astro madrileño, España podría volver a festejar a un campeón olímpico, si se cumplen los pronósticos que señalan como favorito, en esquí de montaña -deporte que debuta en estos Juegos-, al catalán Oriol Cardona, doble campeón mundial y europeo de sprint.

El inolvidable Paquito, fallecido hace 20 años, provocó el gran bombazo de los Juegos de Sapporo (Japón), en 1972, al ganar de forma tan sorprendente como clara el oro en el eslalon de esquí alpino, convirtiéndose en el primer campeón olímpico invernal español. Una gesta que desde entonces no se ha vuelto a repetir.

Veinte años después de una proeza que él mismo describiría –en una entrevista con Efe con motivo del 25 aniversario de la misma– “como si un austriaco hubiese triunfado en (la plaza de toros de) las Ventas”, su hermana Blanca, asimismo gran esquiadora alpina, se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica –tanto en Juegos de verano como de invierno– al capturar bronce en el eslalon de Albertville (Francia).

Los dos bronces de PyeongChang

Tuvieron que pasar otros 26 años desde la medalla de la tristemente desaparecida Blanca para que España volviese a ver a alguno de sus deportistas en un podio olímpico invernal. Fue en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), en 2018, cuando, de golpe, cayeron dos bronces: el del ceutí Regino Hernández, en el boardercross de snowboard, y el del patinador artístico madrileño Javier Fernández.

Hace cuatro años, en los de Pekín 2022, la barcelonesa Queralt Castellet –que en estos Juegos se convertirá en la única deportista invernal española con seis participaciones olímpicas–- capturó plata en el halfpipe de snowboard. La quinta y hasta ahora última medalla española en una cita invernal.

España, que estará representada por veinte deportistas –la delegación más grande de la historia, igualando la de Sochi 2014 (Rusia)– quiere engrosar su exiguo botín en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, en los que, además, apuntará al segundo oro de toda su historia.

El esquiador alpino barcelonés Quim Salarich –que hace cuatro temporadas se convirtió en el varón español con el mejor resultado en Copa del Mundo desde la época de Paquito, al acabar quinto el eslalon de las finales de Courchevel/Meribel (Francia)– y la patinadora artística Olivia Smart serán los abanderados en la ceremonia de este viernes en el estadio San Siro de la capital lombarda. Y el rider vasco Lucas Eguibar -campeón mundial de boardercross en 2021, seis años después de ganar la Copa del Mundo- y la citada Castellet –asimismo con una plata y un bronce en Mundiales, y con medallas de cada metal en los X Games– ejercerán como oficiosos capitanes.

La mayor esperanza española

Pero son el catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso, figuras del esquí de montaña –deporte que debuta en el calendario olímpico–, los que representan, sobre el papel, la mayor esperanza de éxito de la delegación española, que, al añadir la federación a la que pertenecen, la de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a las de Deportes de Invierno (RFEDI) y de Deportes de Hielo (RFEDH), comparece por primera vez en toda su historia con deportistas adscritos a tres asociaciones nacionales.

El gerundense Cardona, doble campeón del mundo y de Europa, se ha convertido, de golpe, en la principal baza de la delegación española, tanto en el sprint (19 de febrero), como en el relevo (21), en el que formará pareja con la granadina Alonso, también debutante olímpica, en las pruebas que se disputarán, en el tramo final de los Juegos, en Bormio.

Antes, el día 10 de febrero, y en Tesero, se disputará la prueba sprint de esquí de fondo, en la que Jaume Pueyo puede apuntar alto, después del séptimo puesto que logró el pasado 17 de enero en la Copa del Mundo de Oberhof (Alemania). Aunque ese resultado lo logró el fondista de Badalona en estilo libre, y el sprint olímpico se disputará con estilo clásico

El jueves 12 , la afición española estará atenta a un importante programa doble, en Livigno, con dos pruebas de snowboard: el halfpipe femenino, con Queralt, y el boardercross, en el que competirán los donostiarras Eguibar y Alvaro Romero.

El 16 de febrero, en Bormio, Salarich, que explicó a Efe que para él “es un honor ser el abanderado”, disputará el eslalon de alpino; y en el Arena de Milán, el programa libre completará el corto del día anterior en parejas de patinaje artístico, en la que intentarán dejar alto el pabellón Olivia Smart –de origen inglés– y Tim Dieck, nacido en Dortmund y que en los Juegos de Pekín representó a su país natal, Alemania.

Nil Llop, que competirá en la prueba de 500 metros, y Daniel Milagros, en la de 1.000, serán los primeros españoles que compitan en patinaje de velocidad en una cita olímpica de invierno.

Lista de deportistas españoles en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo:

- Esquí alpino: Quim Salarich y Arrieta Rodríguez.

- Esquí de fondo: Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell.

- Snowboard: Lucas Eguibar y Álvaro Romero (boardercross), Queralt Castellet (halfpipe) y Nora Cornell (slopestyle y big air)

- Esquí de montaña: Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer.

- Patinaje artístico: Tomás Guarino (individual) y las parejas Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val -Asaf Kazimov.

- Patinaje de velocidad: Nil Llop y Daniel Milagros.