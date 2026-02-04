España se mete en la final del Europeo de futsal (1-2)

España selló su pase a la final del Europeo de fútbol sala con una actuación sólida y eficaz ante Croacia, a la que dejó sin opciones reales gracias a dos goles tempraneros de Pablo Ramírez y Mellado, ambos en la primera mitad. El combinado dirigido por Jesús Velasco se jugará el título el próximo sábado en Liubliana (19.00 horas) frente al ganador del cruce entre Francia y Portugal.

El escenario no era el más favorable para la selección española. El Arena Stozice presentó una mayoría clara de aficionados croatas, aprovechando la cercanía geográfica con Eslovenia. Sin embargo, ese respaldo desde la grada no tuvo reflejo en el parqué. España controló el juego con mayor criterio y apenas concedió ocasiones claras a un rival que, eso sí, compitió con intensidad durante todo el encuentro.

El equipo nacional avisó pronto de sus intenciones. Antonio Pérez estuvo a punto de inaugurar el marcador con un remate que se estrelló en el palo, una circunstancia ya repetida en el torneo tras los cinco balones a la madera frente a Italia. Poco después, Novoa protagonizó una acción individual que obligó a intervenir al guardameta Ante Piplica, uno de los nombres propios del encuentro.

La insistencia encontró premio mediada la primera parte. Pablo Ramírez culminó una buena acción ofensiva con un disparo raso que se coló entre las piernas del portero croata, poniendo por delante a España. El conjunto balcánico trató de reaccionar, pero se topó con una defensa bien organizada y con la falta de claridad en los metros finales.

0-2 al intermedio

Antes del descanso, España pudo ampliar la renta en varias ocasiones. Rivillos se encontró dos veces con un inspirado Piplica, mientras que en el área contraria Cecilio tuvo que intervenir de forma providencial para evitar el empate tras una pérdida en la salida del balón. El segundo tanto acabaría llegando en los últimos compases del primer acto, cuando Mellado aprovechó una acción bien elaborada para conectar un potente zurdazo y dejar el 0-2 al intermedio.

Tras el paso por los vestuarios, Croacia dio un paso adelante. Elevó la presión y comenzó a cargar el juego sobre la portería de Dídac Plana, que sostuvo a España con intervenciones de mérito ante Mataja, Jurlina y Cekol. Los españoles resistían y trataban de sentenciar al contragolpe, con una clara ocasión de Antonio Pérez que no encontró portería.

El empuje balcánico tuvo su recompensa en el tramo final. Con el recurso del portero-jugador, una acción colectiva acabó con el balón en la red tras un desafortunado desvío de Rivillos. Poco después, Croacia rozó el empate con una falta directa de Jelovcic que se estrelló en el larguero, alimentando la emoción hasta el último minuto.

España supo gestionar los instantes finales y confirmó su presencia en la décima final europea de su historia. El balance hasta ahora es de siete títulos y dos subcampeonatos, siendo la última final disputada la de 2018, precisamente ante Portugal, resuelta en la prórroga. En Liubliana, la selección tendrá la oportunidad de volver a lo más alto… y quizá de ajustar cuentas pendientes.