España resiste ante Suecia y estará en la final del Mundial sub 19

Los hispanos juveniles superaron a Suecia en un partido muy disputado en el que la igualdad se mantuvo hasta el último segundo. Tanto fue así que la mayor ventaja en el marcador fue de tres tantos, la consiguieron los amarillos a los 13 minutos de partido (10-7) y en el tramo final España alcanzaría esta ventaja en varias ocasiones sin conseguir ampliarla y distanciarse en el marcador.

El primer tiempo estuvo marcado el intercambio de golpes y las alternancias en el marcador. Suecia aprovechó los momentos dubitativos en la defensa española, pero Sergio Sánchez se convirtió en protagonista con goles decisivos que impulsaron la remontada, sumada a la eficacia de Fis y las intervenciones de Failde. La igualdad se reflejó en el marcador con la llegada al tiempo de descanso en empate (18-18).

La igualdad se mantuvo en el inicio de la segunda parte, Failde fue un muro en la superioridad sueca y el 24-23 fue el último resultado con el que los escandinavos estuvieron por delante. A partir de ahí los de Nacho Moyano dieron un paso al frente y remontaron el partido consiguiendo una diferencia de tres tantos que mantuvieron Collado y Miguel Ángel Martín con sus goles. Suecia, lejos de bajar los brazos, reaccionó recortando la distancia a 30-32 a falta de dos minutos. Tocó sufrir, pero los hispanos aguantaron el arreón sueco y logró un último tanto para cerrar el partido en 30-33.

El domingo los hispanos jugarán la final el domingo (18:30) contra Alemania, que se impuso a Dinamarca por 32-30.