Españoles y turcos olvidan pretéritas batallas y conviven en la Cartuja

Cita histórica la que se ha dado en el Estadio de La Cartuja en la noche de este martes 18 de noviembre con el partido que han disputado la Selección Española de Luis de la Fuente y la Selección de Turquía de Vincenzo Montella. Sólo bastó un paseo por los aledaños del estadio para comprobar la ilusión que siempre provoca en los sevillanos que el combinado nacional visite las tierras de la capital andaluza. Había niños con camisetas del Real Betis, del Sevilla FC, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Recreativo de Huelva, del Club Atlético Central, Real Madrid, FC Barcelona y banderas de todo tipo.

Uno de los momentos más simpáticos fue el encuentro entre varios aficionados vestidos con traje de luces representando una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país como es el toreo. De hecho, protagonizaron varias sesiones de fotos de niños y mayores en esas imágenes que no son costumbre en los partidos de los equipos locales.

Sorprendía la cantidad de personas de Turquía que paseaban con camisetas de su país, y también cómo muchos de ellos aprovechaban para grabar vídeos de todo tipo, incluso hablando a cámara, para inmortalizar la experiencia. De hecho, una imagen significativa fue la de algunos turcos con una pancarta de agradecimiento a España por el apoyo al pueblo palestino.

Además, justo antes del inicio del partido se vivió un instante bastante bonito, con las jugadoras del CD Honeyball Femenino saltando al terreno de juego para rendir homenaje a la difunta Sandra Peña, la chica que tristemente se suicidó en Sevilla hace unas semanas. Muy emotivo fue también el minuto de silencio que, como en otros encuentros de la competición liguera a lo largo del territorio español se guardó por José Manuel Ochotorena, histórico portero español que ganó el Trofeo Zamora en 1989 con la camiseta del Valencia y que también vistió la zamarra del Real Madrid, y que era el actual preparador de porteros del conjunto ché.

Una vez ya dentro del estadio sorprendió sobremanera la baja afluencia en las gradas. Por un lado, es cierto que los precios a los que la RFEF puso las entradas eran bastante altos, pero también es de recibo destacar que era un partido atractivo de un equipo que hasta el momento no había encajado un sólo gol en la fase de clasificación para el Mundial y que siempre asegura espectáculo anotando muchos goles. Eso sí, ya desde el primer minuto, todas las familias con niños que se desplazaron al estadio, que son los que más disfrutaron, terminando cantando varios tantos. La próxima cita oficial, la más ilusionante: en verano de 2026 en la Copa del Mundo. Antes, en marzo, la Finalíssima ante Argentina.