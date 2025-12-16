Fallece Javi Borges, histórico jugador del voleibol sevillano

Javi Borges, agachado con el número 14 cuando fue finalista de la Copa con el Club Esquimo Alisa Aceitunas de Dos Hermanas en 1985.

Fallece Javi Borges, exjugador del Club Voleibol Esquimo y referente histórico del voleibol andaluz y nacional, a los 71 años tras una larga enfermedad. El que fuera una de las grandes figuras del voleibol sevillano y nazareno dejó una huella imborrable durante su etapa en la máxima categoría nacional, defendiendo los colores del CAV Esquimo.

Borges ejerció como capitán del equipo, destacando por su ataque por cuatro, su solidez en recepción y una eficaz transición de juego, además de recursos técnicos para superar bloqueos de alto nivel. Su carisma y espíritu competitivo, tanto dentro como fuera de la cancha, comenzaron a forjarse a los 14 años en las pistas del Instituto Nacional de Bachillerato Martínez Montañés, antes de cerrar su etapa juvenil en el Colegio San Alberto Magno.

Javier Borges González. / M. G.

Tras su formación, desarrolló una amplia trayectoria en clubes de la élite nacional, militando en Calasancio Hispalense, NAV Vistazul de Dos Hermanas, Colegio Pío XI y, posteriormente, en el CAV Esquimo de Dos Hermanas, donde disputó siete temporadas entre 1981 y 1988, bajo la dirección de Fernando Borges “Nandi” y Pepe Díaz. Durante ese periodo, logró destacadas clasificaciones en la División de Honor, participó en dos fases finales de la Copa del Rey y disputó la Copa CEV en la temporada 1985-1986.

Fernando Borges, primero por la izquierda de pie, en un histórico Calasancio de Sevilla que jugó en la División de Honor. De pie: Javi Borges, Jean Marie Aguirrebena, José Luis Martín de Pablos, Toni Ortiz, Fernando Borges, Pepe Rico, Pepe Díaz (entrenador) y Juan García de la Concha. Agachados: Manolo Roldán (delegado), Lolo Ruiz Garrido, Pepe Quintana y Kako Torres. / foto del archivo de Pepe Díaz

El exjugador sevillano se retiró definitivamente del voleibol en la temporada 1993-1994 con el CV Calasancio Hispalense, sin olvidar su paso por la selección española absoluta en la temporada 1979-1980, bajo la dirección del técnico búlgaro Nasko Sharaliev.

Desde el Club Voleibol Esquimo han trasladado su más sentido pésame a familiares y amigos del histórico jugador. Descanse en paz.