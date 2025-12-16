Fallece Javi Borges, histórico jugador del voleibol sevillano
A sus 71 años, había sido un referente del deporte en la ciudad y en la provincia tras jugar siete temporadas en el Esquimo nazareno, desde la campaña 81-82 hasta la 87-88, llegando a ser el capitán del equipo
Jugó durante su trayectoria absoluta en el Calasancio Hispalense, NAV Vistazul, Colegio Pío XI y CAV Esquimo
Fallece Javi Borges, exjugador del Club Voleibol Esquimo y referente histórico del voleibol andaluz y nacional, a los 71 años tras una larga enfermedad. El que fuera una de las grandes figuras del voleibol sevillano y nazareno dejó una huella imborrable durante su etapa en la máxima categoría nacional, defendiendo los colores del CAV Esquimo.
Borges ejerció como capitán del equipo, destacando por su ataque por cuatro, su solidez en recepción y una eficaz transición de juego, además de recursos técnicos para superar bloqueos de alto nivel. Su carisma y espíritu competitivo, tanto dentro como fuera de la cancha, comenzaron a forjarse a los 14 años en las pistas del Instituto Nacional de Bachillerato Martínez Montañés, antes de cerrar su etapa juvenil en el Colegio San Alberto Magno.
Tras su formación, desarrolló una amplia trayectoria en clubes de la élite nacional, militando en Calasancio Hispalense, NAV Vistazul de Dos Hermanas, Colegio Pío XI y, posteriormente, en el CAV Esquimo de Dos Hermanas, donde disputó siete temporadas entre 1981 y 1988, bajo la dirección de Fernando Borges “Nandi” y Pepe Díaz. Durante ese periodo, logró destacadas clasificaciones en la División de Honor, participó en dos fases finales de la Copa del Rey y disputó la Copa CEV en la temporada 1985-1986.
El exjugador sevillano se retiró definitivamente del voleibol en la temporada 1993-1994 con el CV Calasancio Hispalense, sin olvidar su paso por la selección española absoluta en la temporada 1979-1980, bajo la dirección del técnico búlgaro Nasko Sharaliev.
Desde el Club Voleibol Esquimo han trasladado su más sentido pésame a familiares y amigos del histórico jugador. Descanse en paz.
