El fichaje anotador del Caja 87 es Ezekiel Alley

Desde que se lesionara Bertain al principio de temporada lleva el Caja 87 buscando un anotador en el mercado. Han llegado ofrecimientos, se ha intentado con jugadores que no quieren abandonar una categoría superior hasta que al final la apuesta ya tiene nombre: Ezekiel Alley.

El estadounidense, aunque con pasaporte togolés, no ocupará ficha de extracomunitario, por lo que al club le seguirá quedando esa posibilidad abierta. Alley es un combo 1-2 de 26 años y 1,85 metros que llega procedente del Benicarló del Grupo Este de Segunda FEB, por lo que conoce la competición. Además lleva tiempo en las ligas FEB desde que el Castellò lo fichase en la temporada 2022-23 para la LEB Oro. CB Prat y Melilla Ciudad del Deporte fueron sus destinos posteriores antes de recalar en el Benicarló está campaña con el que promedia 12,4 puntos en la liga con un 43,5% de acierto desde el triple.

El Caja 87 ya llegado a un acuerdo para lograr la salida de Alley, ya que no contaba con la posibilidad de salir gratis como si la tenía Joaquín Cebolla, inscrito ya con el Biele, partir del 15 de diciembre, por lo que el fichaje ha costado, además del sueldo (de donde hay que descontar la baja de Bertain) su incorporación ha supuesto una cantidad de dinero extra.

Rakocevic, que llegó con un contrato temporal de un mes, podría ser el damnificado por el fichaje de Alley, quien bajó su rendimiento los últimos partidos posiblemente sabedor ya del interés cajista. Con todo, el jugador aún disputará esta jornada con el Benicarló, incorporándose al club después aprovechando el parón por las fechas navideñas.

Nacido en Tucson (Arizona), dio el salto a España desde la Universidad de Portland State Vikings de la NCAA y destaca además de su capacidad anotadora por generar también situaciones para sus compañeros promediando esta campaña casi tres asistencias y más de cuatro rebotes por encuentro.