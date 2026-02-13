La fotografía 'manipulada' de Alonso y Alcaraz: Aston Martin elimina un Rolex valorado en 40.000 euros

A la izquierda, la imagen original, y a la derecha, la imagen con el reloj editado

La escudería Aston Martin compartió en sus redes sociales varias imágenes del encuentro entre Fernando Alonso y Carlos Alcaraz durante los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Lo que parecía una instantánea habitual entre dos grandes figuras del deporte español acabó generando debate por un detalle llamativo: el reloj que llevaba el tenista había desaparecido en la versión publicada.

Según se aprecia, el accesorio fue eliminado digitalmente —mediante edición o inteligencia artificial— en la imagen final difundida por el equipo. La explicación apunta a cuestiones de patrocinio. Aston Martin anunció recientemente a Breitling como nuevo reloj oficial y socio para la temporada 2026, por lo que la marca suiza pasa a figurar en la comunicación institucional de la escudería. En la propia fotografía difundida puede verse incluso un reloj de Breitling al fondo.

El inconveniente era que Alcaraz lucía un Rolex Cosmograph Daytona, pieza valorada en torno a 40.000 euros y vinculada al tenista, embajador de la firma desde hace tiempo. Al no ser Rolex patrocinador del equipo —a diferencia de Breitling—, la solución fue borrar el reloj de la imagen.

Carlos Alcaraz y Carlos Sainz en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin / EFE

Durante su visita al circuito de Circuito de Sakhir, Alcaraz también se reunió con el piloto Carlos Sainz, actualmente en Williams. El murciano hizo escala en Bahréin antes de viajar al ATP 500 de Doha, que se disputa en Catar del 16 al 21 de febrero.

El número uno del mundo llegó tras conquistar el Abierto de Australia, donde venció en la final a Novak Djokovic, y aprovechó la parada para saludar a los pilotos españoles en sus respectivos garajes.

En lo deportivo, Alonso completó 55 vueltas en la segunda jornada de pruebas, mientras Sainz acumuló 77 el día anterior. El campeonato mundial arrancará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, inicio de una nueva temporada del Mundial de Fórmula 1.