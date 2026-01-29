Las fotos del Atlético de Madrid-Bodo/Glimt

El Atlético de Madrid perdió contra el Bodo/Glimt 1-2 y quedó fuera de los ocho primeros de la primera fase de la Liga campeones, por lo que tendrá que jugar la ronda de dieciseisavos de final.
Sorloth anotó, de cabeza, el 1-0 en el minuto 15. Empató Sjovold para el Bodo en el 34 y Kasper Hogh hizo el 1-2 en el 58.
