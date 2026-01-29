Sorloth remata de cabeza para marcar el gol del Atlético.
Sorloth remata de cabeza para marcar el gol del Atlético. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Atlético de Madrid-Bodo/Glimt

El Atlético se queda fuera del top ocho y deberá jugar los dieciseisavos tras caer ante el Bodo/Glimt (1-2)

El Atlético de Madrid perdió contra el Bodo/Glimt 1-2 y quedó fuera de los ocho primeros de la primera fase de la Liga campeones, por lo que tendrá que jugar la ronda de dieciseisavos de final.

Sorloth anotó, de cabeza, el 1-0 en el minuto 15. Empató Sjovold para el Bodo en el 34 y Kasper Hogh hizo el 1-2 en el 58.

