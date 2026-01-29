Las fotos del Benfica-Real Madrid

Los jugadores del Benfica celebran el gol final de Trubin.
Los jugadores del Benfica celebran el gol final de Trubin. / Jose Sena Goulao | Efe

El Benfica de José Mourinho se impuso este miércoles 4-2 al Real Madrid de Álvaro Arbeloa en el Estádio da Luz en un partido alocado y dominado por los encarnados, que deja a los blancos fuera del top ocho, por lo que tendrán que disputar la eliminatoria de repesca de la Liga de Campeones.

Por parte del Benfica, marcó dos goles Schjelderup, en el 36' y en el 53', uno Pavlidis de penalti en la primera parte y el último un tanto del portero Trubin antes del pitido final; mientras que por parte madridista fue Mbappé el protagonista con un doblete en los minutos 29 y 58.

