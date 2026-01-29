Las fotos del Barcelona-Copenhague

El Barcelona remontó en el segundo tiempo el tanto inicial de Copenhague en el Spotify Camp Nou (4-1) y selló el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.
El conjunto azulgrana dio la vuelta al gol del delantero visitante Viktor Dodason (min.4) por mediación de Robert Lewandowski (1-1, min.48), Lamine Yamal (min.60), Raphinha, de penalti en el minuto 69, y Marcus Rashford, de falta directa en el 85.
