Una imagen del estadio Johan Cruyff antes del comenzar el encuentro con los dos equipos.
Una imagen del estadio Johan Cruyff antes del comenzar el encuentro con los dos equipos. / Toni Albir | Efe

Las fotos del Barcelona - Valencia

El Barcelona se da un banquete en el estreno del Miniestadi (6-0)

Redacción Deportes

Barcelona, 14 de septiembre 2025 - 23:42

El Barcelona de Hansi Flick se reencontró este domingo con el juego que le encumbró el curso pasado y se dio un festín ante el Valencia (6-0) bajo la batuta de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, autores de un doblete cada uno.

El centrocampista andaluz, protagonista en verano por los rumores sobre su posible salida, allanó el camino a la victoria con el 1-0 en la primera mitad y anotó también el 3-0, mientras que Raphinha, suplente de inicio, aportó la efectividad que le faltó al incansable Ferran, y el ariete polaco puso la guinda en el tramo final.

