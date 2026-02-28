ALFOMBRA ROJA
Todas las imágenes de la alfombra roja de la gala de los Premios Goya 2026
Lamine Yamal celebra uno de sus tres goles con un gesto característico.
Lamine Yamal celebra uno de sus tres goles con un gesto característico. / Javier Borrego | AFP7 | Europa Press

Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine

Lamine Yamal, con su primer triplete, lidera el paso adelante del Barcelona (4-1)

El delantero Lamine Yamal firmó el primer triplete de su trayectoria este sábado y lideró la victoria por 4-1 del Barcelona en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Villarreal, que recortó distancias con un gol de Pape Gueye.

Lewandowski marcó el 4-1 definitivo en el tiempo añadido y el equipo entrenado por Hansi Flick amplió provisionalmente su ventaja en el liderato a cuatro puntos por delante del Real Madrid, que recibirá este lunes la visita del Getafe.

1/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
2/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
3/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
4/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
5/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
6/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
7/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
8/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
9/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
10/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
11/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
12/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
13/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
14/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
15/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
16/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
17/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
18/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
19/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
20/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
21/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
22/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
23/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
24/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
25/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
26/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
27/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
28/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
29/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
30/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
31/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
32/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
33/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
34/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
35/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
36/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
37/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
38/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
39/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
40/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
41/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
42/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
43/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
44/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
45/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
46/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
47/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
48/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
49/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
50/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
51/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
52/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
53/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
54/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
55/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
56/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
57/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
58/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
59/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
60/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
61/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
62/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
63/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
64/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
65/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
66/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
67/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
68/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
69/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
70/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
71/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
72/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
73/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
74/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
75/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
76/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
77/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
78/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
79/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
80/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
81/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
82/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
83/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
84/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
85/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
86/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
87/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
88/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
89/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
90/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
91/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
92/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
93/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
94/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
95/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
96/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
97/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
98/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
99/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
100/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
101/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
102/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
103/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
104/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
105/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
106/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
107/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
108/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
109/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
110/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
111/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
112/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
113/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
114/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
115/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
116/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
117/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
118/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
119/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
120/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
121/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
122/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
123/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
124/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
125/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
126/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
127/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
128/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
129/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
130/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
131/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
132/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
133/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
134/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
135/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Alejandro García | Efe
136/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
137/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
138/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
139/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
140/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
141/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
142/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
143/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
144/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
145/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
146/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
147/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
148/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
149/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
150/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
151/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
152/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
153/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
154/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
155/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
156/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
157/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
158/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
159/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
160/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
161/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
162/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
163/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
164/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
165/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
166/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
167/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
168/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
169/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
170/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
171/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
172/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
173/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
174/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
175/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
176/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
177/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
178/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
179/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
180/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
181/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
182/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
183/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
184/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
185/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
186/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
187/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
188/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
189/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
190/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
191/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
192/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / Toni Albir | Efe
193/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
194/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
195/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
196/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
197/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
198/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
199/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
200/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
201/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
202/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
203/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
204/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
205/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
206/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
207/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
208/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
209/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
210/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
211/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
212/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
213/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
214/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
215/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
216/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
217/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
218/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
219/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
220/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
221/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
222/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
223/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
224/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
225/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
226/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
227/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
228/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
229/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
230/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
231/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
232/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
233/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
234/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
235/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
236/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
237/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
238/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
239/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
240/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
241/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
242/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
243/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
244/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
245/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
246/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
247/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
248/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
249/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
250/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
251/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
252/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
253/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
254/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
255/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
256/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
257/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
258/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
259/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
260/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
261/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
262/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
263/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
264/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
265/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
266/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
267/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
268/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
269/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
270/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
271/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
272/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
273/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
274/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
275/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
276/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
277/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
278/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
279/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
280/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
281/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
282/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
283/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
284/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
285/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
286/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
287/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
288/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
289/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
290/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
291/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
292/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
293/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
294/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
295/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
296/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
297/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
298/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
299/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
300/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
301/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
302/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press
303/303 Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine / AFP 7 | Europa Press

