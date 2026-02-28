Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine

El delantero Lamine Yamal firmó el primer triplete de su trayectoria este sábado y lideró la victoria por 4-1 del Barcelona en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Villarreal, que recortó distancias con un gol de Pape Gueye.
Lewandowski marcó el 4-1 definitivo en el tiempo añadido y el equipo entrenado por Hansi Flick amplió provisionalmente su ventaja en el liderato a cuatro puntos por delante del Real Madrid, que recibirá este lunes la visita del Getafe.
1/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
2/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
3/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
4/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
5/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
6/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
7/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
8/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
9/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
10/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
11/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
12/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
13/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
14/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
15/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
16/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
17/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
18/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
19/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
20/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
21/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
22/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
23/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
24/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
25/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
26/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
27/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
28/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
29/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
30/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
31/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
32/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
33/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
34/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
35/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
36/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
37/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
38/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
39/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
40/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
41/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
42/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
43/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
44/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
45/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
46/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
47/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
48/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
49/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
50/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
51/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
52/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
53/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
54/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
55/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
56/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
57/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
58/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
59/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
60/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
61/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
62/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
63/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
64/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
65/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
66/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
67/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
68/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
69/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
70/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
71/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
72/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
73/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
74/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
75/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
76/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
77/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
78/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
79/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
80/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
81/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
82/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
83/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
84/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
85/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
86/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
87/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
88/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
89/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
90/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
91/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
92/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
93/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
94/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
95/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
96/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
97/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
98/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
99/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
100/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
101/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
102/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
103/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
104/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
105/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
106/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
107/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
108/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
109/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
110/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
111/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
112/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
113/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
114/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
115/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
116/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
117/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
118/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
119/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
120/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
121/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
122/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
123/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
124/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
125/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
126/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
127/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
128/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
129/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
130/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
131/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
132/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
133/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
134/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
135/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Alejandro García | Efe
136/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
137/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
138/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
139/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
140/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
141/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
142/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
143/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
144/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
145/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
146/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
147/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
148/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
149/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
150/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
151/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
152/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
153/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
154/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
155/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
156/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
157/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
158/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
159/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
160/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
161/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
162/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
163/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
164/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
165/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
166/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
167/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
168/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
169/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
170/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
171/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
172/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
173/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
174/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
175/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
176/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
177/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
178/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
179/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
180/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
181/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
182/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
183/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
184/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
185/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
186/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
187/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
188/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
189/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
190/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
191/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
192/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/Toni Albir | Efe
193/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
194/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
195/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
196/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
197/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
198/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
199/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
200/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
201/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
202/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
203/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
204/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
205/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
206/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
207/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
208/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
209/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
210/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
211/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
212/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
213/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
214/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
215/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
216/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
217/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
218/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
219/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
220/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
221/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
222/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
223/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
224/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
225/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
226/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
227/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
228/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
229/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
230/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
231/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
232/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
233/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
234/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
235/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
236/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
237/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
238/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
239/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
240/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
241/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
242/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
243/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
244/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
245/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
246/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
247/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
248/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
249/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
250/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
251/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
252/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
253/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
254/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
255/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
256/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
257/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
258/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
259/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
260/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
261/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
262/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
263/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
264/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
265/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
266/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
267/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
268/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
269/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
270/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
271/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
272/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
273/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
274/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
275/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
276/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
277/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
278/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
279/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
280/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
281/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
282/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
283/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
284/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
285/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
286/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
287/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
288/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
289/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
290/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
291/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
292/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
293/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
294/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
295/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
296/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
297/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
298/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
299/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
300/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
301/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
302/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press
303/303Las fotos del Barcelona-Villarreal en la gran tarde de Lamine/AFP 7 | Europa Press