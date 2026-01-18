ACCIDENTE
Descarrilan dos trenes en Córdoba
Los jugadores del Barcelona se preguntan por la derrota al finalizar el partido.
Los jugadores del Barcelona se preguntan por la derrota al finalizar el partido. / Juan Herrero | Efe

Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad

El Barcelona cae ante la Real Sociedad y su ventaja se reduce a un punto (2-1)

La Real Sociedad, gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes, doblegó este domingo 2-1 al líder, el Barcelona, cuya ventaja sobre el Real Madrid se reduce a 1 puntos, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Anoeta.

En la primera mitad Mikel Oyarzabal hizo el único gol válido de los primeros 45 minutos (minuto 31), y el colegiado anuló cuatro goles, tres de ellos al Barça, y un penalti, también al cuadro culé.

En el segundo acto, Remiró y el larguero evitaron el empate de Lewandowski tras un buen testarazo del polaco (minuto 66). En el minuto 69, Rashford empató el partido tras un remate de cabeza en el área pequeña a pase de Lamine Yamal, y en la posterior jugada, Guedes volvió a poner por delante a los donostiarras en un buen remate del portugués.

1/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
2/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
3/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
4/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
5/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
6/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
7/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
8/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
9/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
10/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
11/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
12/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
13/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
14/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
15/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
16/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
17/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
18/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
19/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
20/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
21/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
22/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
23/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
24/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
25/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
26/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
27/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
28/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
29/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
30/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
31/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
32/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
33/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
34/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
35/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
36/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
37/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
38/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
39/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
40/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
41/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
42/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
43/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
44/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
45/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
46/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
47/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
48/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
49/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
50/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Juan Herrero | Efe
51/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
52/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
53/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
54/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
55/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
56/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
57/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
58/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
59/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
60/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
61/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
62/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
63/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
64/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
65/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
66/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
67/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
68/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
69/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
70/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
71/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
72/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
73/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
74/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
75/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
76/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
77/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
78/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
79/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
80/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
81/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
82/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
83/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
84/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
85/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
86/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
87/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
88/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
89/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
90/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
91/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
92/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
93/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
94/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
95/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
96/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
97/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
98/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta | Efe
99/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
100/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
101/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
102/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
103/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
104/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
105/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
106/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
107/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
108/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
109/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
110/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
111/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
112/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
113/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
114/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
115/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
116/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
117/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
118/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
119/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
120/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
121/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
122/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
123/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
124/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
125/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
126/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
127/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
128/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
129/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
130/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
131/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
132/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
133/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
134/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
135/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
136/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
137/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
138/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
139/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
140/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
141/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
142/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
143/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
144/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
145/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
146/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
147/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
148/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
149/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
150/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
151/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
152/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
153/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
154/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
155/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
156/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
157/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
158/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
159/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
160/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
161/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
162/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
163/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
164/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
165/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
166/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
167/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
168/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
169/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
170/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
171/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
172/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
173/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
174/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
175/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
176/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
177/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
178/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press
179/179 Las fotos de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad / AFP 7 | Europa Press

