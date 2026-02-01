Las fotos del Elche-Barcelona

El Barcelona logró una cómoda victoria (1-3) en su visita al Martínez Valero que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca a los puestos de descenso.

El equipo de Hansi Flick fue muy superior durante todo el partido al conjunto ilicitano, al que la falta de acierto de los atacantes rivales y los postes libraron de un castigo más contundente.