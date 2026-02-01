Las fotos del Elche-Barcelona

El Barcelona logró una cómoda victoria (1-3) en su visita al Martínez Valero que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca a los puestos de descenso.
El equipo de Hansi Flick fue muy superior durante todo el partido al conjunto ilicitano, al que la falta de acierto de los atacantes rivales y los postes libraron de un castigo más contundente.
1/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
2/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
3/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
4/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
5/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
6/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
7/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
8/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
9/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
10/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
11/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
12/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
13/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
14/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
15/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
16/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
17/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
18/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
19/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
20/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
21/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
22/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
23/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
24/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
25/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
26/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
27/184Las fotos del Elche-Barcelona/Pablo Miranzo | Efe
28/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
29/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
30/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
31/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
32/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
33/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
34/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
35/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
36/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
37/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
38/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
39/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
40/184Las fotos del Elche-Barcelona/Manuel Bruque | Efe
41/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
42/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
43/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
44/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
45/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
46/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
47/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
48/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
49/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
50/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
51/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
52/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
53/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
54/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
55/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
56/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
57/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
58/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
59/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
60/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
61/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
62/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
63/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
64/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
65/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
66/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
67/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
68/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
69/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
70/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
71/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
72/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
73/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
74/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
75/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
76/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
77/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
78/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
79/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
80/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
81/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
82/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
83/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
84/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
85/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
86/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
87/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
88/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
89/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
90/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
91/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
92/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
93/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
94/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
95/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
96/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
97/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
98/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
99/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
100/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
101/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
102/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
103/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
104/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
105/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
106/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
107/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
108/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
109/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
110/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
111/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
112/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
113/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
114/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
115/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
116/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
117/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
118/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
119/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
120/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
121/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
122/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
123/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
124/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
125/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
126/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
127/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
128/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
129/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
130/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
131/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
132/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
133/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
134/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
135/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
136/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
137/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
138/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
139/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
140/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
141/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
142/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
143/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
144/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
145/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
146/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
147/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
148/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
149/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
150/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
151/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
152/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
153/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
154/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
155/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
156/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
157/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
158/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
159/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
160/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
161/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
162/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
163/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
164/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
165/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
166/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
167/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
168/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
169/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
170/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
171/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
172/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
173/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
174/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
175/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
176/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
177/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
178/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
179/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
180/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
181/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
182/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
183/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press
184/184Las fotos del Elche-Barcelona/AFP7 | Europa Press