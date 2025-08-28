Las fotos del Georgia-España de baloncesto

La selección española de baloncesto, vigente campeona de Europa, no pudo comenzar con una victoria en su debut ante Georgia (83-69) en el Eurobasket 2025, este miércoles en Limasol (Chipre), en su choque correspondiente al grupo C. El equipo de Sergio Scariolo, que se despedirá cuando acabe este torneo, no tiene ahora margen de error en su grupo si quiere acceder a los octavos de final. El sábado juega ante Bosnia (20:30), a la que debe ganar. Su grupo lo completan la cenicienta Chipre y los cocos Grecia e Italia.
