Las fotos del Georgia-España.

La selección española ya está virtualmente clasificada para el Mundial después de imponerse por 0-4 en la penúltima jornada
Sólo una goleada en contra frente a Turquía en el Estadio de la Cartuja el próximo martes podría evitar el billete para la cita mundialista de 2026
La selección española derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.
España extiende su pleno de triunfos sin encajar un solo gol camino del Mundial y firmó el mejor registro de su historia sin perder en partidos oficiales, enlazando una racha con Luis de la Fuente al mando, de 30 citas consecutivas.
Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuetne' con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63, más los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó.
1/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
2/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
3/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
4/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
5/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
6/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
7/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
8/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
9/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
10/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
11/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
12/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
13/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
14/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
15/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
16/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
17/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
18/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
19/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
20/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
21/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
22/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
23/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
24/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
25/48Las fotos del Georgia-España/Ángel Martínez | RFEF
26/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
27/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
28/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
29/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
30/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
31/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
32/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
33/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
34/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
35/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
36/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
37/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
38/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
39/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
40/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
41/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
42/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
43/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
44/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
45/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
46/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
47/48Las fotos del Georgia-España/David Mdzinarishvili | Efe
48/48Las fotos del Georgia-España./David Mdzinarishvili | Efe