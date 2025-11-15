EL TIEMPO
Estas son las horas en las que se prevé más lluvia
Ferran Torres felicita a Oyarzabal por su gol en la segunda mitad.
Ferran Torres felicita a Oyarzabal por su gol en la segunda mitad. / Ángel Martínez | RFEF

Las fotos del Georgia-España

España vuelve a golear en Georgia y ya se siente mundialista (0-4)

La selección española ya está virtualmente clasificada para el Mundial después de imponerse por 0-4 en la penúltima jornada

Sólo una goleada en contra frente a Turquía en el Estadio de la Cartuja el próximo martes podría evitar el billete para la cita mundialista de 2026

La selección española derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.

España extiende su pleno de triunfos sin encajar un solo gol camino del Mundial y firmó el mejor registro de su historia sin perder en partidos oficiales, enlazando una racha con Luis de la Fuente al mando, de 30 citas consecutivas.

Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuetne' con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63, más los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó.

