Salah marca el tempranero 2-0 en el minuto 6.
Salah marca el tempranero 2-0 en el minuto 6. / Adam Vaughan | Efe

Las fotos del Liverpool-Atlético de Madrid

Van Dijk disipa la magia de Marcos Llorente en Anfield (3-2)

Redacción Deportes

Liverpool, 17 de septiembre 2025 - 23:33

Cuando la proeza del Atlético de Madrid y Marcos Llorente causaba frustración en Anfield, Virgil van Dijk se elevó por encima de Robin Le Normand, conectó el cabezazo ganador en el minuto 92 y arruinó la reacción del equipo rojiblanco, desfigurado por dos goles en los primeros cinco minutos, superviviente todo el primer tiempo, capaz después de igualar un 2-0 y doblegado de repente a última hora. El Liverpool ganó por 3-2 finalmente.

Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
1/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
2/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
3/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
4/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
5/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
6/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
7/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
8/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
9/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
10/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
11/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
12/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
13/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
14/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
15/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
16/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
17/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
18/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
19/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
20/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
21/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
22/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
23/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
24/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
25/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
26/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
27/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
28/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
29/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
30/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
31/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
32/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
33/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
34/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
35/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
36/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
37/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
38/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
39/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
40/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
41/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
42/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
43/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
44/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
45/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
46/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
47/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
48/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
49/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
50/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
51/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
52/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
53/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
54/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
55/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
56/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
57/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
58/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
59/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
60/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
61/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
62/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
63/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
64/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
65/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
66/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
67/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
68/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
69/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
70/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
71/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
72/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
73/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
74/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
75/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
76/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
77/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
78/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
79/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
80/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
81/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
82/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
83/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
84/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
85/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
86/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
87/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
88/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
89/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
90/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
91/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
92/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
93/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
94/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
95/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
96/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
97/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
98/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
99/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
100/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
101/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
102/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
103/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
104/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
105/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
106/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
107/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
108/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
109/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
110/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
111/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
112/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
113/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
114/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
115/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
116/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
117/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
118/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
119/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
120/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
121/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
122/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
123/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
124/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
125/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
126/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
127/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
128/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
129/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
130/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
131/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
132/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
133/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
134/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
135/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
136/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
137/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
138/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
139/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
140/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
141/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
142/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
143/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
144/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
145/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
146/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
147/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
148/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
149/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
150/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
151/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
152/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
153/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
154/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
155/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
156/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
157/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
158/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
159/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
160/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
161/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
162/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
163/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
164/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
165/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
166/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
167/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
168/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
169/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
170/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
171/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
172/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
173/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
174/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
175/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
176/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
177/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
178/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
179/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
180/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
181/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
182/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
183/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
184/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
185/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
186/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
187/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
188/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
189/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
190/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
191/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
192/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
193/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
194/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
195/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
196/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
197/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
198/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
199/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
200/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
201/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
202/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
203/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
204/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
205/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
206/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
207/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
208/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
209/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
210/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
211/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
212/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
213/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
214/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
215/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
216/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
217/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
218/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
219/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
220/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
221/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
222/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
223/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
224/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
225/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
226/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
227/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
228/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
229/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
230/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
231/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
232/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
233/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe
Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid
234/234 Las fotos del Liverpool - Atlético de Madrid / Adam Vaughan | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats