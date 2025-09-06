Carlos Alcaraz recibe la felicitación de Djokovic tras su triunfo.
Carlos Alcaraz recibe la felicitación de Djokovic tras su triunfo. / Cristóbal Herrera-Ulashkevich | Efe

Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic

Carlos Alcaraz, a la final del Abierto de EEUU sin ceder un solo set

Redacción Deportes

Nueva York, 06 de septiembre 2025 - 00:24

Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Alcaraz espera ahora rival para la final del domingo, que saldrá de las semifinales entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Con Nueva York, el murciano ha llegado a la final en los últimos ocho torneos en los que ha competido.

Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
1/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
2/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
3/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
4/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
5/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
6/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
7/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
8/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
9/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
10/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
11/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
12/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
13/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
14/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
15/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
16/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
17/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
18/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
19/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
20/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
21/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
22/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
23/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
24/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
25/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
26/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
27/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
28/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
29/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
30/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
31/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
32/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
33/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
34/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / John G. Mabanglo | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
35/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
36/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
37/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
38/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
39/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
40/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
41/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
42/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
43/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
44/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
45/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
46/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
47/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
48/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
49/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
50/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
51/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
52/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
53/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
54/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
55/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
56/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
57/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
58/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
59/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
60/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Sarah Yenesel | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
61/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
62/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
63/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
64/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
65/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
66/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
67/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
68/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
69/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
70/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
71/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
72/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
73/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
74/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
75/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
76/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Brian Hirschfeld | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
77/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Brian Hirschfeld | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
78/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Brian Hirschfeld | Efe
Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic
79/79 Las fotos del pase a la final de Alcaraz ante Djokovic / Brian Hirschfeld | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats