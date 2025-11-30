Las fotos del Sevilla - Betis
Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro

Las fotos del Sevilla - Betis

Fornals lidera el repaso del Betis al Sevilla (0-2)

Sendos goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira en la segunda mitad la han dado al Betis una clara victoria ante el Sevilla en un duelo que se aplazó y reanudó en sus últimos minutos por los objetos lanzados al terreno de juego.

Las fotos del Sevilla - Betis
1/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
2/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
3/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
4/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
5/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
6/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
7/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
8/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
9/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
10/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
11/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
12/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
13/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
14/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
15/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
16/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
17/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
18/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
19/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
20/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
21/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
22/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
23/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
24/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
25/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
26/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
27/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
28/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
29/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
30/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
31/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
32/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
33/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
34/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
35/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
36/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
37/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
38/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
39/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
40/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
41/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
42/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
43/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
44/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
45/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
46/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
47/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
48/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
49/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
50/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
51/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
52/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
53/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
54/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
55/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
56/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
57/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
58/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
59/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
60/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
61/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
62/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
63/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
64/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
65/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
66/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
67/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
68/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
69/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
70/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
71/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla - Betis
72/72 Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats