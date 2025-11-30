Las fotos del Sevilla - Betis

Sendos goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira en la segunda mitad la han dado al Betis una clara victoria ante el Sevilla en un duelo que se aplazó y reanudó en sus últimos minutos por los objetos lanzados al terreno de juego.
1/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
2/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
3/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
4/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
5/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
6/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
7/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
8/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
9/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
10/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
11/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
12/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
13/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
14/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
15/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
16/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
17/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
18/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
19/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
20/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
21/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
22/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
23/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
24/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
25/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
26/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
27/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
28/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
29/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
30/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
31/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
32/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
33/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
34/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
35/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
36/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
37/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
38/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
39/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
40/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
41/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
42/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
43/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
44/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
45/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
46/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
47/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
48/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
49/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
50/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
51/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
52/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
53/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
54/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
55/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
56/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
57/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
58/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
59/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
60/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
61/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
62/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
63/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
64/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
65/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
66/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
67/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
68/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
69/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
70/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
71/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro
72/72Las fotos del Sevilla - Betis/Antonio Pizarro