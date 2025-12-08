Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores.
1/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
2/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
3/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
4/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
5/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
6/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
7/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
8/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
9/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
10/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
11/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
12/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
13/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
14/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
15/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
16/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
17/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
18/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
19/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
20/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
21/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
22/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
23/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
24/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
25/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
26/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
27/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
28/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
29/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
30/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
31/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
32/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
33/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
34/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
35/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
36/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
37/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
38/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
39/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
40/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
41/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
42/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
43/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
44/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
45/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
46/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
47/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
48/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
49/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
50/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
51/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
52/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
53/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
54/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
55/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
56/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
57/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
58/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
59/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
60/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
61/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
62/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
63/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
64/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
65/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
66/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
67/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
68/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
69/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
70/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
71/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
72/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
73/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
74/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
75/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
76/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
77/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
78/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
79/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
80/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe
81/81Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1/Ali Haider | Efe