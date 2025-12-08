Las fotos del título mundial de Lando Norris en la Fórmula 1

Lando Norris celebra su título mundial con todo su equipo en el boxe de McLaren.
diariodesevilla
Redacción DDS
Redacción Deportes

Yas Marina (Abu Dhabi), 08 de diciembre 2025 - 11:33

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores.

