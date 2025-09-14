Las fotos del triunfo del palaciego Rueda y del resto del Gran Premio de San Marino

José Antonio Rueda volvió a demostrar por qué es el líder del Mundial de Moto3. Una nueva victoria, la octava de la temporada, que supo aún mejor gracias a un adelantamiento en la última curva sobre Máximo Quiles. De este modo, volvió a saborear un triunfo que no conseguía desde antes del parón veraniego, en Brno. No tuvo la misma fortuna el otro piloto sevillano, David Muñoz. Un toque con Valentín Perrone lo dejó fuera de la lucha por la victoria, aunque logró remontar hasta terminar en la séptima posición.
1/65Las fotos del triunfo del palaciego Rueda y del resto del Gran Premio de San Marino/Danilo di Giovanni | Efe
