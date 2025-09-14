El palaciego Rueda firma una victoria agónica con un adelantamiento en la última curva

José Antonio Rueda volvió a demostrar por qué es el líder del Mundial de Moto3. Una nueva victoria, la octava de la temporada, que supo aún mejor gracias a un adelantamiento en la última curva sobre Máximo Quiles. De este modo, volvió a saborear un triunfo que no conseguía desde antes del parón veraniego, en Brno. No tuvo la misma fortuna el otro piloto sevillano, David Muñoz. Un toque con Valentín Perrone lo dejó fuera de la lucha por la victoria, aunque logró remontar hasta terminar en la séptima posición.

Desde la salida, David Muñoz fue a por todas; cuando se apagaron los semáforos, en la primera vuelta ya rodaba en segunda posición, solo por detrás de Kelso. Poco después, el hombre de la pole, Perrone, superó al de Brenes, mientras que José Antonio Rueda, con la cabeza fría y consciente de la renta que mantiene en el Mundial, se mantenía cuarto, dentro del grupo de cabeza.

En la quinta vuelta, David Muñoz cometió un error intentando no perder la referencia de su paisano Rueda. En su intento de adelantar a Perrone, tocó la rueda trasera de este y acabó en la grava, cayendo hasta la decimonovena posición. A partir de ahí le tocó remontar al de Brenes. Ese incidente dejó a Kelso y a Rueda en cabeza, con una renta de siete décimas sobre el grupo perseguidor.

El piloto de Los Palacios y Villafranca no quería esperar y, en la séptima vuelta, adelantó al australiano Kelso para situarse líder de la carrera. En el ecuador de la prueba se unió Máximo Quiles, que, sin pensárselo demasiado, aprovechó su primera oportunidad para superar al australiano y meterse en la pelea.

Sin embargo, Rueda no conseguía abrir hueco y el grupo por la victoria llegó a ser de seis pilotos. Kelso no atacaba al líder, por lo que fue Perrone quien tomó la iniciativa; adelantó al australiano y se puso a rueda del sevillano. A tres vueltas del final, el argentino intentó pasar a Rueda, pero este le devolvió la maniobra por dentro. En medio de esa batalla apareció Máximo Quiles, que encaró la última vuelta en primera posición. Pero el palaciego no dio su brazo a toren la última curva se lanzó sobre el rookie y lo adelantó para firmar una victoria que lo acerca al título, dando un paso de gigantes.

José Antonio Rueda ya tiene tres carreras de colchón

Con este nuevo triunfo, José Antonio Rueda refuerza su liderato y suma ya 295 puntos, con una ventaja de 78 sobre Ángel Piqueras. Es decir, cuenta con tres grandes premios de margen a falta de seis citas. La próxima será en dos semanas, en Motegi, con motivo del Gran Premio de Japón.