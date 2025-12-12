El Fundación Cajasol Andalucía cierra la primera vuelta en casa

El Fundación Cajasol Andalucía atraviesa su mejor momento de la temporada. Las nazarenas vencieron en la pasada jornada al CV Kiele Socuéllamos a domicilio, sumando tres puntos de oro que certificaron su presencia en la próxima Copa de la Reina, que se disputará en Tenerife del 22 al 25 de enero. El equipo dirigido por Ricardo Torronteras recibe este sábado al CV Melilla, gran revelación del curso, a las 18:00 horas en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos), en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Iberdrola.

El conjunto nazareno aspira a cerrar la primera vuelta como cabeza de serie de cara a la Copa. Para lograrlo, necesita vencer por tres puntos al CV Melilla y esperar una derrota del Haro Rioja Voley frente al CV Kiele Socuéllamos. Un desafío complejo ante la gran revelación del campeonato, pero que se presenta como la oportunidad de encadenar la tercera victoria consecutiva. En estos momentos, el Fundación Cajasol Andalucía es sexto con 16 puntos, los mismos que el OCISA Haro Rioja Voley y a sólo uno del CV Melilla, cuarto y último cabeza de serie provisional.

Se espera, por tanto, un gran partido entre dos equipos separados por un único punto y que ya tienen asegurada su presencia en la Copa de la Reina. La mejor versión de las nazarenas será imprescindible para superar al conjunto melillense, que coincide con el reciente MVP de la jornada, un reconocimiento que recayó en Maguilaura Frías, capitana del Fundación Cajasol Andalucía. Ambos equipos ya se vieron las caras en la pretemporada, también en Los Montecillos, durante el Weekend Voleibol Fest organizado por el club nazareno, un duelo que terminó con victoria local por 3-0.

Antes de cerrar el año, aún quedará por disputarse el primer encuentro de la segunda vuelta, nuevamente en Dos Hermanas, donde recibirán al DSV Sant Cugat el sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.