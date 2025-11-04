El Fundación Cajasol Andalucía defiende el 3-2 en Bratislava

El Fundación Cajasol Andalucía buscará el pase a la siguiente ronda de la CEV Challenge Cup este miércoles a las 19:30 horas en el Gopass Aréna Bratislava frente al VK Slovan Bratislava. Las nazarenas sumaron una victoria en el partido de ida el pasado miércoles por 3-2. No será nada fácil, pero las de Ricardo Torronteras confían plenamente en la posibilidad de pasar una nueva ronda en Europa y seguir haciendo historia en el club.

Para ello, el conjunto nazareno necesita vencer el partido, o en caso de derrota, que sea por idéntico resultado que en la ida para forzar el set de oro a quince puntos que decidiría la eliminatoria. El Fundación Cajasol Andalucía terminó perdiendo el pasado sábado 2-3 frente al OCISA Haro Rioja Voley, que también disputa este miércoles la vuelta de su partido de la CEV Challenge Cup. Aún así, la ilusión reina en la expedición nazarena que espera competir y conseguir el pase a la siguiente ronda y así sumar la segunda victoria europea en una eliminatoria tras la conseguida el pasado año frente al todopoderoso CV Panathinaikos. Hasta Bratislava han viajado todas las jugadoras que componen la plantilla nazarena y estarán todas disponibles para ser de la partida este miércoles.

Por otra parte, el VK Slovan Bratislava llega a esta cita tras volver a vencer en su competición doméstica por 1-3 al Nove Mesto nad Vahom y contar sus cuatro jornadas por victorias. La única derrota cosechada en lo que va de temporada para las eslovacas es la obtenida el pasado miércoles frente al club nazareno.

Ricardo Torronteras, entrenador del Fundación Cajasol Andalucía, valora así la eliminatoria: “Esperamos un partido muy duro como el de casa, el equipo rival seguro que da un paso adelante y nosotros seguro que nos sentimos un poco mejor estando más acostumbradas a ese bloqueo alto que tienen. Esperamos jugar con más seguridad tras el análisis realizado y vamos con la firme convicción de pasar la eliminatoria, no creo que afecte la derrota del fin de semana ya que es otra competición y hay mucha ilusión en todo el equipo”.

La igualdad reinó en el partido de ida disputado en Los Montecillos y se espera un encuentro de igual calibre en esta vuelta de la eliminatoria europea.