El Fundación Cajasol Andalucía gana al Alcobendas y se acerca a la Copa (3-0)

El Fundación Cajasol Andalucía venció por 3-0 al Alcobendas en un buen encuentro del conjunto nazareno, que sumó tres puntos vitales en la lucha por la clasificación para la Copa de la Reina.

Comenzó el partido muy igualado, con los puntos de Leticia Delagrammatikas y Kennedi Evans por el centro marcando el pase de las locales. Un bloqueo de la propia Delagrammatikas puso a la escuadra nazarena por delante en el marcador, pero las visitantes ponían las cosas complicadas en bloqueo y defendían cada bola para reconstruir sus ataques llegando con 14-14 al tiempo muerto de Ricardo Torronteras. El Esquimo seguía puntuando por el centro ante las dificultades de atacar por las alas. Con diferencias de un punto tan solo llegó el primer set a su tramo final, cuando un bloqueo clave de Kennedi Evans puso el 20-18. Con otro más se alcanzó el 22-19, la mayor diferencia de lo que iba de partido, un margen con el que las nazarenas cerraron la primera manga con 25-23 con un ataque por zona cuatro de Magui Frías.

El inicio del segundo set tuvo un nombre propio: Lucía Prol. La receptora del Fundación Cajasol Andalucía sumó cuatro puntos que ayudaron a abrir brecha con un parcial de 10-2 de inicio. Apretó en el saque la internacional española y complicó mucho la recepción rival con su equipo muy pendiente en la red. No pudo reponerse el Alcobendas de un inicio de set espectacular por parte de las de Torronteras, que dio entrada a Helena Orejas en recepción cuando el marcador reflejaba un claro 17-8, antes de cerrar la manga con 25-10.

Tocaba cerrar el partido y así fue. Comenzó la tercera manga con la misma dinámica que la segunda con un contundente 13-5 con los puntos de Lucía Prol y Jada Burse, unidos a numerosos errores por parte del Alcobendas. Un marcador muy claro que permitió la entrada de Bianca Polo como líbero por Sara Barón. El 18-11 puso tierra de por medio con un rival que no conseguía hacer daño a las nazarenas. Aún así tiró de pundonor con una activa Juliana Ocaña que apretó el set con el 20-16. Pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras y reaccionó el equipo para terminar cerrando el choque con 25-18.

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo jueves a las 19:30 horas la vuelta de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup frente al Dynamo Apeldoorn en Países Bajos. El conjunto nazareno necesita sumar dos puntos o llevarse el set de oro para firmar su clasificación para la siguiente ronda tras la victoria por 3-1 del pasado miércoles en casa.