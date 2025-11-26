El Fundación Cajasol Andalucía logra un triunfo de renombre en Europa

El Fundación Cajasol Andalucía venció por 3-1 al Dynamo Apeldoorn para seguir alimentando el sueño europeo en la Challenge Cup femenina, en un partido en el que le dio la vuelta al marcador tras perder el primer set para lograr un resultado positivo con el que encarar el duelo de vuelto en los Países.

El choque comenzó con intensidad en los dos lados de la pista. Las locales salieron con las novedades de Lucía Prol como receptora, Irene de Blas de opuesta y Leticia Delagrammatikas de central respecto a la última jornada liguera. Fue esta última quien logró cerrar el bloqueo para poner en 13-11 que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto. El alto bloqueo del cuadro neerlandés comenzó a hacerse presente y volvió a igualar el encuentro a quince puntos y tras un parcial de 0-4 fue Ricardo Torronteras quien tuvo que parar el partido. Continuó teniendo problemas el ESquimo para superar el bloqueo y así se llegó al 22-25.

Trabajando en defensa y buscando soluciones en ataque consiguió el equipo de Torronteras iniciar la segunda manga con 7-3. Pero se atascó la rotación y el 8-10 encendió las alarmas con errores en recepción y falta de contundencia en ataque. Pero reaccionó bien el equipo nazareno con Kira Thomsen y Lucía Prol. También sumó Irene de Blas como opuesta y un saque directo puso el 15-12. Prol ponía en dificultades con su servicio la recepción del Dynamo Apeldoorn, pero de nuevo haciéndose fuerte en el bloqueo las visitantes igualó el encuentro (20-20). Sin embargo, Evans apareció por el centro y Kira Thomsen cerró el set con una diagonal que puso en el suelo para el 25-23.

La dinámica del choque cambió al inicio del tercer set con una espectacular Delagrammatikas al saque que rompió el inicio de parcial hasta el 9-1. Las nazarenas encontraron su juego y metió de lleno a la grada, con unos 800 espectadores en Los Montecillos. Kira Thomsen tiró del equipo por zona cuatro y Evans y Delagrammatikas cerraron el bloqueo para no dejar pasar ni una bola. Así, con el 17-11 se mantenía el dominio local, certificado con una gran diagonal d Prol para cerrar el set 25-16.

La intensidad continuó en el inicio del cuarto set, pero el Dynamo Apeldoorn dio un paso al frente y la igualdad volvió al marcador. Tras un buen parcial en el que mandó con pequeñas ventajas el cuadro sevillano con Delagrammatikas como referente, las holandesas pusieron el 10-10 que obligó a pedir tiempo muerto a Torronteras. Reaccionaron bien sus jugadoras, que agarradas en un gran saque y mucha lucha en defensa para dar un paso al frente y sellar la victoria con el 25-21 final.