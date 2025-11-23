El Fundación Cajasol Andalucía sólo suma un punto en su visita a Tenerife (3-2)

Nueva derrota para el Fundación Cajasol Andalucía, que tampoco fue capaz de ganar en su visita al Tenerife Libby’s La Laguna. Las locales se impusieron en el desempate por 3-2 (20-25, 25-18, 25-22, 19-25 y 15-13) en un partido tremendamente igualado. Las nazarenas forzaron el tiebreak tras ir perdiendo 2-1, y cayeron 15-13 finalmente. El segundo partido perdido de forma consecutiva de la semana tras caer también el miércoles ante el Sant Cugat por 3-0 deja al conjunto de Ricardo Torronteras con diez puntos en la tabla de la Liga Iberdrola, los mismos que el equipo tinerfeño, actualmente octavo y que marca la clasificación para la Copa de la Reina.

Comenzó el partido con igualdad en su primer tramo, donde Jada Burse se estrenó como opuesta en el Fundación Cajasol Andalucía. Tuvo que pedir el primer tiempo muerto Ricardo Torronteras con 9-5 en el marcador tras varios errores y buenos bloqueos de las locales. Louise Sansó enlazó cuatro puntos seguidos, dos primeros tiempos y dos bloqueos que igualaron el partido a doce puntos. El conjunto nazareno empezó a desplegar un buen juego, especialmente comenzando con buenas recepciones que permitieron a Hemery Herman distribuir con comodidad. El bloqueo no dejaba pasar la bola y así forzaron el segundo tiempo muerto del Tenerife Libby’s La Laguna con 15-19 a favor de las nazarenas. Una gran defensa de Sasa Barón en la diagonal larga, y una block-out de Maguilaura Frías cerraron el set por 20-25.

Con un primer set donde los pequeños detalles y la actitud del Fundación Cajasol Andalucía marcaron la diferencia, tocaba seguir a ese buen nivel, pero la igualdad se constató hasta mitad de set. Burse sumó los primeros puntos y Maguilaura Frías puntuó por zona cuatro. Así se llegó al trece iguales en el electrónico. Por parte de Tenerife Libby’s La Laguna, Yeisi Soto y Rosalia hacían daño en ataque. El primer tiempo muerto del set lo pidió Ricardo Torronteras tras un parcial de tres a cero en contra y sumar las locales un buen 16-14. La propia Soto apretó en saque y puso el 20-16 para un nuevo tiempo muerto de Torronteras. No paró Yeisi Soto y hasta cuatro saques seguidos enlazó hasta el 22-17. No se pudo reponer el equipo nazareno y terminaron las locales cerrando el set 25-18.

Un set muy disputado desde un inicio el tercero. El diez iguales estuvo marcado por dos saques directos de Jada Burse y una Kennedy Evans muy firme en bloqueo y consiguiendo la contundencia necesaria en ataque. Maguilaura Frías tiró del equipo, como todo el encuentro, y era opción para Sira Plaza, quien comenzó en el tercer set como colocadora titular, en cada sideout. Los errores comenzaron a llegar para las nazarenas y un parcial de siete a cero rompió el set. El 19-12 puso muy difíciles las cosas para las de Ricardo Torronteras. Pero de nuevo salió la raza que a este equipo lo caracteriza, Helena Orejas al saque sumó dos consecutivos y hasta cuatro en su turno de saque, igualmente Burse al saque incomodó muchísimo la recepción dejando sin opciones a Quinn Pelland en la colocación hasta el 22-21. El Tenerife Libby’s La Laguna cerró bien el bloqueo y terminó cerrando el set 25-22.

Las necesidades apretaron al Fundación Cajasol Andalucía. Había que sacar algo positivo de Tenerife y el equipo se puso el mono de trabajo desde el inicio. Jada Burse, muy atenta en defensa a las fintas, e Isabel Barón, tiraban en el inicio frenando los ataques rivales. Herman puso su bloqueo, Kira Thomsen salió por zona seis con un gran ataque y Kennedi Evans puso el 5-9 con un buen primer tiempo tras un rally eterno. Continuó el equipo apoyándose en una gran Thomsen y en una actitud defensiva impecable para sumar el 9-16, una gran ventaja que encaminó el set. El mejor set hasta el momento para las nazarenas que consiguieron llevarse por 19-25 con un ataque de Jada Burse.

La debutante Jada Burse y Louise Sansó tratan de efectuar un bloque en La Laguna. / M. G.

Desempate, un tiebreak de infarto. Comenzó con la igualdad que caracteriza a este deporte y entre dos conjuntos muy necesitados de puntos. El cuatro iguales marcaba la tendencia, y las locales se fueron al cambio de campo con 8-5, pero pronto, con Helena Orejas al saque, puso el diez iguales. Un error en ataque trajo el nuevo tiempo muerto de Ricardo Torronteras con 12-10. Pero no hubo forma, y con el 13-10, otra vez lo paró el técnico nazareno. Salió bien con Kira Thomsen y al saque de Jada Burse, Louise Sansó puso un gran bloqueo. Herman salvó la primera bola de partido con un bloqueo uno contra uno de forma espectacular pero no pudo salvar el último y cayó 15-13.

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo miércoles a las 19:00 horas la ida de la ronda de dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente al Dynamo Appeldorn holandés. Posteriormente, el sábado tendrá una cita muy importante frente al Feel Voley Alcobendas en la novena jornada de la Liga Iberdrola, también en casa a las 18:00 horas.