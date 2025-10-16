El Fundación Cajasol Andalucía viaja a Menorca en busca de la segunda victoria consecutiva

El Fundación Cajasol Andalucía buscará sumar este sábado en la segunda jornada de la Liga Iberdrola frente al Avarca de Menorca a las 19.00 horas. El conjunto de Ricardo Torronteras llega lleno de moral tras la importante victoria frente al CV Emalsa Gran Canaria por 3-2 en el pabellón de Los Montecillos. Un partido donde Maguilaura Frías, capitana del equipo, fue la máxima anotadora con 18 puntos. También destacaron en puntuación Lucía Prol (11), Kennedi Evans (11) y Leticia Delagrammatikas (10). Un partido muy completo de todo el equipo donde premió la lucha en defensa.

No será nada fácil, las nazarenas tienen por delante un duro encuentro frente al actual campeón de la Copa de la Reina y otro de los grandes equipos llamados a estar en la lucha por el título de la competición. Un pabellón muy complicado pero donde el Fundación Cajasol Andalucía ha conseguido sumar tres puntos en las últimas tres visitas con resultados de 1-3 la pasada temporada, y 0-3 las dos anteriores.

Por otra parte el Avarca de Menorca venció 3-0 en la primera jornada al CV Sayre CC La Ballena en un partido donde fue muy superior y se colocó en lo más alto de la tabla junto al CV Heidelberg que cuenta con cinco puntos tras haber disputado ya dos jornadas. El remozado conjunto balear presenta a Ivone Martínez, una de las mejores colocadoras de la Liga Iberdrola o Patricia Rodríguez, como líbero que continúan en el equipo, así como fichajes de la talla de Camila Hiruela, receptora campeona de la liga la pasada temporada con el CV Heidelberg o Laura Pascua. Todo ello bajo la dirección de Bep Llorens.

Por el conjunto nazareno, Ricardo Torronteras valora la visita a Menorca como “una oportunidad de seguir creciendo y sumando, más aún después de la gran victoria ante nuestra afición frente a un muy buen equipo, las chicas están trabajando muy bien y estoy seguro que podremos traer algo positivo de vuelta a Dos Hermanas”.

El partido podrá seguirse a través de VoleyTV en el canal de Youtube.