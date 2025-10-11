Gran victoria del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Emalsa Gran Canaria (3-2)

Gran victoria luchada del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Emalsa Gran Canaria en el primer partido de la Liga Iberdrola. Las nazarenas vencieron por 3-2 al equipo insular con una afición que llevó en volandas al equipo en todo momento. La gran actuación de todo el equipo lideradas por Maguilaura Frías, su capitana, dejó los dos primeros puntos en Dos Hermanas ante un rival muy complicado.

Máxima igualdad desde el inicio entre dos grandes conjuntos que lucharon de poder a poder en el primer parcial. A pesar de la pequeña diferencia de inicio de set para las de Ricardo Torronteras con una gran nivel de saque y poner el 12-9, pronto se igualó de nuevo el parcial. Saray Manzano para las las visitantes tiraba del equipo y puso el 19-19 en el electrónico con una buena bola en cuatro. Anteriormente había puesto diferencias Leticia Delagrammatikas con un bloqueo por dos. Los errores de saque se sucedieron para poner el 21-20 en el marcador. Helena Orejas salió al saque y apretó la recepción rival hasta llevar el set a un 24-20 tras un gran bloqueo de Emery Herman. Un punto para el recuerdo, con un intercambio de golpes brutal donde una gran defensa de Helena Orejas, otra aún mejor de Sasa Barón y finalizó Maguilaura Frías, puso el 25-20 para sumar el primer set.

El segundo parcial comenzó igual que el primero, con máxima igualdad entre ambos equipos y muchas defensas que dejaban grandes momentos en el Pabellón de Los Montecillos. Así se llegó al siete iguales en el electrónico de Dos Hermanas. Tuvo que pedir tiempo muerto Ricardo Torronteras con 10-12 tras un buen parcial de las insulares. Se atascó en rotación el Fundación Cajasol Andalucía y las visitantes se fueron 12-16 en el marcador con una gran Petra Indrova. Poco más pudo hacer el equipo nazareno donde el Emalsa Gran Canaria cerró el set 16-25.

El tercer set dio inicio de una mejor forma. Un saque directo de Leticia Delagrammatikas, buenas defensas y otro saque directo de Kennedi Evans ponían el 8-4 en el marcador donde el entrenador visitante, Juan Diego García, pidió tiempo muerto. Lucía Prol con una buena diagonal larga puso el 11-7. Kennedi Evans continuó haciendo un gran partido y suyo fue el 14-11 que acercaba a las nazarenas a su segundo set. En su turno de saque llevó al equipo al 20-14 rompiendo por completo el parcial. Pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras con 22-17 para amarrar el set y dio entrada a Kira Thomsen, con todo ello el set se quedó en Dos Hermanas por 25-20.

El cuarto parcial volvió a ser como los anteriores donde apenas dos puntos diferenciaron a ambos equipos en los primeros compases, así se llegó al diez iguales. Maguilaura Frías puntuó en la diagonal larga y buscó el blockout con mucho acierto. Un gran bloqueo de las insulares puso el 13-15 y el primer tiempo muerto del set a cargo de Ricardo Torronteras. Las insulares fijaron bien el bloqueo y consiguieron marcharse hasta el 14-20 en el electrónico a base de cerrar cada intento nazareno. El set terminó 17-25 para el Emalsa Gran Canaria.

Dos puntos Leticia Delagrammatikas y Kennedi Evans dieron inicio al desempate. Maguilaura Frías lideró al equipo y puso el 6-3 con una gran finta desde tres metros que cayó en la línea para dar ventaja a su equipo. La afición llevó en volandas al equipo hasta el 15-11 que dejó los dos primeros puntos en casa para el Fundación Cajasol Andalucía. El equipo viajará el próximo sábado a Menorca para enfrentarse al Avarca a las 19.00.