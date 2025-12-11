Aquel gol de Iniesta que lleva cantándose quince años y medio

Del 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, al 11 de diciembre de 2025 en Sevilla. La gesta de la selección absoluta de fútbol sigue palpitando en la memoria de los españoles, amantes o no del fútbol, quince años y medio después. No está de más recordar y homenajear, que es lo que se escenificó en la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa. Al Estadio La Cartuja acudieron actores principalísimos como Vicente del Bosque, Jesús Navas, Carlos Marchena, Ángel María Villar, entonces presidente de la RFEF, y periodistas que presenciaron la final en vivo, como Antonio Muelas, José Miguélez y el fotoperiodista sevillano Alejandro Ruesga, hijo de otro enorme reportero hispalense de nombre Manuel.

Como maestro de ceremonias, Jesús Álvarez, rostro conocido de los telediarios de TVE de aquella época.

Ángel María Villar, hoy alejado del escaparate mediático, resaltó que aquella España contenía “campeones mundiales humildes, empezando por el seleccionador”. También que el hecho histórico proyectó al fútbol español en todos los rincones. “Todos nos querían ver, creamos un estilo de juego, generamos una pasión en el mundo del fútbol. Se echaron a la calle no sólo en Madrid, en todos los pueblos de España, veías al padre con sus hijos, con sus nietos, con sus padres de padres, fue algo tan extraordinario... ningún otro deporte ha hecho salir a la gente a la calle de esa forma, fue impresionante”.

El ex dirigente quiso colgarse una medalla más: “La Federación Española puso lo suyo, los medios de comunicación no conocen el trabajo que hay detrás y solo proyecta a los actores, pero hemos actuado para tener una selección mejor preparada en cuestión económica, personal, búsqueda de campos de entrenamiento, pactos, derechos económicos, todo lo hicimos en el silencio, y no hubo ningún conflicto”.

Los ojos de Jesús Navas

A su lado lo miraba con sus ojos azules Jesús Navas, el español más laureado a nivel de selecciones. Hasta que le tocó el turno: “Fue todo muy rápido, de jugar en mi pueblo (Los Palacios) al Sevilla, en dos años prácticamente subí al primer equipo... para un futbolista lo más grande es jugar con su selección, y para mí, en 2009 me llegó la oportunidad con Vicente del Bosque. He tenido la suerte se seguir hasta con 38, 39 años y ganar dos títulos más”.

Navas finaliza su intervención recordando la jugada que llevó al gol de Iniesta: “Seguí las indicaciones del míster, darle velocidad, aprovechar que el equipo rival ya estaba un poco desgastado, darle ritmo, llevar el balón hacia arriba rápidamente. La unión que teníamos tanto dentro como fuera del campo yo creo que es clave para conseguir los éxitos”.

Vicente del Bosque habló con su habitual tono comedido: “Mi fin último siempre fue que tuviéramos un ambiente bueno en el vestuario, sin eso era muy difícil que pudiéramos conseguir el éxito, éramos un grupo bien avenido. En una de las charlas posteriores al partido de Suiza que perdimos 0-1 dije con un tono salmantino, un poco seco, ‘si ganamos los seis próximos partidos seremos campeones del mundo’. Y lo dije con un poso de que era la verdad, no era nada inaccesible...”.

Para terminar la intervención del segundo bloque de la Jornada, Alejandro Ruesga comparte la experiencia de la mejor foto de la previa: “Detrás del autobús de la selección, nos tuvimos que poner en un sitio acotado donde bajaron seis futbolistas, y no se podían mover de allí, pues, detrás del autobús había una valla con más de cien medios de comunicación que querían cubrir la previa. Entonces se me ocurrió tirarme al suelo y Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, Xabi Alonso y Villa me rodearon y tomé una foto simétrica”. Una foto para la posteridad.

Finalmente, Antonio Muelas, en aquel entonces narrador de Radio Nacional, recordó literalmente la forma en que cantó el gol de Iniesta. Del Iniesta de nuestras vidas.

En este encuentro se reconoce también a tres referentes del periodismo andaluz como son Luis Carlos Peris, Tomás Furest y Paco Gamero.

La dimensión formativa fue otro de los ejes del encuentro, y los estudiantes de Periodismo y Comunicación pudieron participar en talleres de redacción, audiovisuales, redes sociales y pódcast, así como colaborar con la organización y los ponentes.