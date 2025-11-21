Gordillo evita coincidir con Caparrós en la foto de un acto del Ayuntamiento

A poco más de una semana para el derbi sevillano, la tensión se empieza a notar. Joaquín Caparrós encendió la mecha con unas polémicas declaraciones en el XIX Encuentro de peñas del Sevilla en las que, sin nombrar al Betis, sugirió que es un equipo que “lleva bien medio telediario y parece que ha ganado todo”. Y la respuesta bética no ha tardado en llegar. Sin alzar la voz, pero con un gesto contundente que demuestra que las relaciones entre los clubes siguen tensas, pese a que los presidentes de ambas entidades rebajaron la tensión después de que el club nervionense anunciara, tras el choque de la primera vuelta, la ruptura de relaciones por los incidentes propiciados por la exhibición por varios futbolistas de una bandera con el escudo del Betis tachado. Ahora, Rafael Gordillo declinó posar en una foto de grupo junto a Caparrós en un acto del Ayuntamiento en el que se presentó la I Carrera de Navidad. Una cita solidaria a la que ha llegado el derbi sevillano.

A la presentación del evento acudieron distintos representantes de la soviedad y entidades sevillanas, también del Sevilla y del Betis con Pablo Blanco, Joaquín Caparrós y Rafael Gordillo. Pero el presidente de la Funfación Real Betis, según indica ABC, desconocía la presenencia de CAparrós y pese a acudir al acto decidió abandonar el mismo para no aparecer en la fotografía junto al presidente de honor del Sevilla, que hacía poco había realizado las citadas decleraciones. Poco antes, eso sí, el representante bético se había fotografiado con una camiseta de Apascide, fundación para la que irán los beneficios de la carrera.

Cabe recordar que además de la bandera en el derbi de ida en Nervión la pasada campaña también hubo incidentes en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán. Al término del partido, y según avanzó Radio Sevilla, Joaquín Caparrós y Ángel Haro tuvieron un pequeño agarre con cruce de palabras mientras se desalojaba el palco. El utrerano celebró eufórico el triunfo nervionense tras el pitido final, al grito de "otro año igual, otro año igual". El cántico, realizado mientras las personalidades abandonaban el estadio, molestó sobremanera al presidente del Betis, ya que lo profirió justo cuando éste salía camino del antepalco. Entonces, José María del Nido Carrasco, de forma privada, le hizo llegar las disculpas por ese comportamiento a Haro, pero la posterior denuncia por la exhibición de la bandera con el escudo tachado propició la ruptura de relaciones por parte de la entidad nervionense, aunque con la mediación del alcalde, José Luis sanz, las aguas se calmaron ante del derbi de la segunda vuelta en Heliópolis.

Ahora, con el duelo sevillano a las puertas, la mecha se ha prendido otra vez. Queda una semana para saber si los protagonistas rebajan la tensión o se sigue echando gasolina, todavía con toda la polémica de la pasada campaña muy presente.