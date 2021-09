La gran Vuelta de Juanpe López

No podía imaginarse Juanpe López cuando empezó a pedalear el 14 de agosto en Burgos que estaba ante su gran Vuelta. Era la segunda grande que afrontaba y el sevillano dio el esperado paso a la primera línea del ciclismo internacional. En su segundo año en el Trek, formación con la que renovó hasta 2023, y olvidadas las lesiones que le impedían correr con regularidad, el lebrijano hizo historia en la ronda española con su decimotercer puesto en la clasificación final, a 31.21 minutos de Primoz Roglic (Jumbo Visma). Es la mejor posición de un sevillano en la general, pero además fue el tercer español, sólo con Enric Mas (Movistar) y David de la Cruz (UAE Emirates) por delante; tercero en la clasificación de jóvenes tras el suizo Gino Mäder (Bahrain) y Egan Bernal (Ineos) y el primer Trek de la general.

Partía como un gregario para Giulio Ciccone y Kenny Elissonde y acabó como la referencia de la escuadra estadounidense aguantando con los mejores cuando la carretera se empinaba. "La verdad es que no me puedo quejar de cómo fueron las cosas en lo personal, aunque el equipo partía con otros objetivos. La carretera dictó sentencia. Fue una pena por la caída de Ciccone, pero el equipo tuvo visibilidad con el liderato de Elissonde y las escapadas. Sólo nos faltó algo de suerte", afirmó Juanpe López, satisfecho por su buen papel en la general: "Estoy contento. No pensaba en ello, iba día a día con el objetivo de ayudar a mis compañeros, lo que me permitía estar delante. Me iba viendo arriba y eso motiva a cualquiera, pero ha sido duro".

Y es que la carrera "fue muy rápida". "Se ha ido a gran velocidad todos los días. Incluso en las jornadas más duras el pelotón iba rápido. Eso desgasta fuerzas, pero la verdad es que me he encontrado muy bien. Me veía con fuerzas y estoy contento por haber estado con los más fuertes de la carrera", señaló.

El corredor sevillano lo intentó en la decimoquinta etapa. "Me sentía bien, hablé con Ciccone y me dio libertad. Fue una pena porque en la fuga no nos pusimos de acuerdo, pero era consciente de que mi labor en la carretera era otra", explicó. Pero el italiano tuvo que abandonar por una caída y los roles en el equipo cambiaron: "Nunca me vi como el líder del conjunto, pero intenté estar con los mejores al estar bien clasificado", admitió el lebrijano, para quien lo más duro de la Vuelta no ha sido tanto los puertos como "el ritmo": "Hubo etapas en las que íbamos en fila de uno".

Juanpe es un escalador y se queda con las subidas "a los Lagos de Covadonga –donde ganó otro sevillano, Antonio Piedra en 2012–, el Balcón de Alicante, el Gamoniteiru...". "Ha habido subidas muy exigentes, pero esto era la Vuelta, que no es cualquier cosa", añadió.

Ahora, tras su buen papel en España afronta varias clásicas en Italia y tras dos Vueltas mira al Giro de 2022: "Es una prueba que me motiva y me ilusiona, incluso más que el Tour. Lo he hablado con el equipo, pero veremos qué pasa".

Un Trek que confía en el sevillano, al que fichó desde el Eolo Kometa, que en 2020 fue el 42 en la Vuelta y este año el decimotercero. "Tener dos años más de contrato da mucha tranquilidad para entrenarse y centrarse en el trabajo para llegar al máximo nivel", indicó Juanpe López, recibido la pasada semana en Lebrija con todos los honores.