El Gran Hipódromo de Andalucía vive otro gran domingo de turf con el atractivo del Premio Diario de Sevilla

El calendario sigue avanzando y el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner vuelve a abrir sus puertas este domingo, 22 de febrero, para una nueva cita con el turf en Dos Hermanas. La jornada reunirá a cuarenta purasangres repartidos en cinco carreras, con un programa equilibrado entre la pista de arena —protagonista en las dos primeras pruebas— y la de hierba, donde se decidirá el resto del día.

La actividad arrancará a las 12:00 horas con el Premio 101 Televisión, una prueba sobre 1.500 metros en la arena reservada a potros y potrancas de tres años. Seis ejemplares tomarán la salida en un lote corto pero interesante, en el que destacan Lightning Girl, con la monta de Cristina Pérez, y Stepinmydirection, que contará con la experiencia del argentino Nico Valle. Será el primer pulso de una mañana que promete ritmo desde el golpe de cajones.

A las 12:35 llegará uno de los momentos más esperados del programa: el Premio Diario de Sevilla, segunda carrera del día y también sobre la arena, esta vez en 2.000 metros. Se trata de una prueba de venta para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, con seis participantes y varios aspirantes claros al triunfo. Sobre el papel, Mauro, con Nico Valle en la silla, y Pasapalabra, montado por el sevillano Ignacio Melgarejo, parten como referencias en una carrera que suele exigir fondo y buena colocación desde el inicio. El Premio Diario de Sevilla se ha convertido en una de las citas señaladas de la reunión por la igualdad que debe ofrecer en la meta.

A partir de la tercera carrera, el protagonismo se trasladará a la pista de hierba. El Premio Teyla Ameral abrirá, a las 13:10 horas, un hándicap dividido sobre 1.200 metros para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Nueve ejemplares buscarán una victoria que, según la prensa especializada, podría resolverse entre Music History, Ambushed y Sir Edward, con las montas de Denisa Sikorová, Václav Janácek y José Gómez, respectivamente. La velocidad y la estrategia en los metros finales marcarán la diferencia.

La segunda parte del hándicap, Premio Urbaser, se disputará a las 13:45 horas y será la carrera más numerosa del día, con diez aspirantes. La igualdad es máxima y el pronóstico, complejo. Aun así, nombres como Briseo, con Cristina Pérez; Conspiracy, con A. Martínez; y Borondon, con Dinis Ferreira, aparecen entre los favoritos para pelear por las primeras posiciones en un recorrido que exigirá precisión y temple.

El cierre del programa llegará a las 14:25 horas con el Premio Copa Olvo 2026, reservado a amazonas y gentlemen sobre 2.100 metros en la hierba. Nueve ejemplares competirán en una prueba que combina resistencia y táctica. Entre ellos, Afrodita, con A. Alcalde, y Key to Success, montado por Álvaro Sainz, figuran como opciones sólidas en un final de jornada que suele dejar imágenes espectaculares en la recta principal.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el Gran Hipódromo de Andalucía ofrece un plan completo para disfrutar en familia. El recinto cuenta con amplio graderío, zonas para los más jóvenes y una variada oferta gastronómica distribuida en distintos espacios. La entrada y el aparcamiento son gratuitos, lo que facilita que aficionados habituales y nuevos visitantes puedan acercarse a vivir la experiencia del turf en un entorno cuidado y singular en Andalucía.

Con el Premio Diario de Sevilla como uno de los focos del día y cinco pruebas que combinan velocidad y fondo, el domingo se presenta como una nueva oportunidad para sentir de cerca la emoción de las carreras en Dos Hermanas. La jornada comenzará a las 12:00 y, si algo está garantizado, es que la meta volverá a decidir historias en apenas unos segundos.