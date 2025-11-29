Otro gran paso del líder Cajasol Sevilla BM Proin (26-23)

El Cajasol Sevilla BM Proin dio un nuevo paso de importancia dentro de la igualada División de Honor Plata tras derrotar en El Paraguas al Agustinos de Alicante por 26-23. Ambas escuadras llegaban a la cita igualadas a puntos en la cabeza de la clasifición, por lo que los sevillanos salen ahora como líderes en solitario.

La superioridad del equipo entrenado por Víctor Montesinos fue absoluta desde el minuto 15, cuando Kylian volvió a mostrar su nivel en la portería y el resto de sus compañeros respondían en ataque de una forma coral. El 8-5 de ese minuto 15 era el primero favorable a los sevillanos, que habían comenzado perdiendo por 1-3 gracias al juego rápido de los alicantinos y su aciertos en ese tipo de acciones.

Pero no tardaría el Cajasol Sevilla BMProin en ajustarse tanto en la parcela defensiva como en el ataque, donde la figura de Sacha Tioumentsev, autor de 6 goles al final, comenzó a agrandarse al mismo tiempo que un acertado Saco (4), que sacaba su zurda en muchas ocasiones para marcar también las diferencias.

El primer tiempo se iba a desarrollar con rentas siempre en torno a los tres goles de distancia. Pero la sensación de dominio la situación por parte del Cajasol Sevilla BMProin ya comenzaba a ser evidente.

Acta del partido.

La actuación de Kylian Ramírez iba creciendo conforme pasaban los minutos mientras que Alberto Ruiz también acertaba en la dirección. Curiosamente, Tito Díaz estaba mejor en la parcela defensiva que en la ofensiva y entonces apareció una circunstancia que a veces se echa de menos en este equipo. Los pivotes comenzaron a aportar en el ataque y tanto Morgado, dos veces, como Deco, uno, aportaban goles desde los seis metros que son muy importantes para todos los equipos.

El resultado no iba a peligrar en ningún momento, entre otras cosas porque las distancias se ensancharon hasta los cinco goles y sólo hubo cierta inquietud cuando se redujo hasta dos. Pero entre Kylian y todos sus compañeros demostraron que este Cajasol Sevilla BMProin es muy líder.