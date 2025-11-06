La hípica toma Sevilla con el I Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla” CSN4* y el IX Campeonato de España de Veteranos en el Real Club Pineda

Sevilla abre este viernes un fin de semana ecuestre de máximo nivel con el inicio simultáneo del I Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla” CSN4* y del IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos, que se celebran del 7 al 9 de noviembre. La cita nace como proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), junto al Real Club Pineda, con vocación de continuidad anual para reforzar la proyección de Sevilla como marca asociada a la excelencia deportiva y consolidar a la ciudad dentro del calendario de grandes eventos.

Las pruebas darán comienzo a las 8:30 y se desarrollarán de manera simultánea en las pistas del club, garantizando una agenda continua para público y equipos durante todo el fin de semana. La respuesta deportiva ha sido sobresaliente: casi 370 caballos en pista, con 257 caballos admitidos en el CSN4* y 105 en el IX Campeonato de España de Veteranos. La organización estima en torno a 1.450 personas vinculadas a equipos y entorno competitivo y una repercusión económica en la ciudad de 438.500€. Todas las pruebas oficiales son de acceso libre para el público.

La primera jornada la abrirá el CSN4* con la prueba de mayor altura del día, Trofeo El Corte Inglés a 1,40m, seguida de 1,30m y 1,20m, configurando un arranque de alto ritmo deportivo. En el IX Campeonato de España de Veteranos, las primeras calificativas serán VET 1 Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a 1,20m y VET 0 Trofeo Eulen, a 1,10m, además de la primera prueba puntuable para la Copa de España.

Pello Elorduy, actual campeón de la Liga Nacional de Saltos, estará en Pineda. / M. G.

El CSN4* “Ciudad de Sevilla” ofrece un total de nueve pruebas oficiales con el Gran Premio Ciudad de Sevilla a 1,45m como punto culminante el domingo. La dotación total asciende a 28.000 € en premios, con 9.460€ para el Gran Premio, 4.290 € para cada una de las dos pruebas de 1,40m, 3.190 € para el Pequeño Gran Premio a 1,35m, 2.050 € para cada 1,30 m y 905 € para 1,25 m y 1,20 m. Entre los primeros admitidos del CSN4* figuran Pello Elorduy, actual ganador de la Liga Nacional de Saltos RFHE en categorías Oro y Plata, un logro inédito, Elena Appendino y Jesús Torres, habituales del circuito nacional.

En paralelo, el IX Campeonato de España de Veteranos disputa sus pruebas oficiales de viernes a domingo, con recorridos firmados por el jefe de pista, Luis Jesús González Molina. Entre los participantes destaca Diego Usón, bicampeón de España de Veteranos 2023 y 2024, doble campeón de Europa y subcampeón continental, que hoy, jornada inaugural, recibirá un reconocimiento por su trayectoria.

El domingo, tras la entrega del Gran Premio Ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda rendirán homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, socio del club, figura emblemática de la equitación española y uno de los grandes nombres del deporte ecuestre nacional. Astolfi ha competido en cuatro Juegos Olímpicos —Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000—, fue campeón de España Absoluto de Saltos y tres veces ganador de la Copa Internacional del Rey. A lo largo de más de cuatro décadas, ha participado en Copas del Mundo, Campeonatos de Europa y en más de 400 concursos nacionales y 100 internacionales.