La historia mal contada de Enner Valencia, el primer héroe del Mundial de Qatar 2022

Los llamados virales de twitter suelen ser un arma de doble filo en muchas ocasiones. A veces contienen medias verdades, historias sesgadas, incompletas o incluso falsas. Una de ellas nos retrotrae al 2016, con el protagonismo de Enner Valencia, que vuelve a estar en boca de todos por un motivo bien distinto y, a buen seguro, mucho más agradable para el jugador y el mundo del fútbol en general, aunque muchos han aprovechado el momento para recordar el día que la policía persiguió por el estadio al jugador tras una denuncia de su ex pareja por no pagar la pensión para su hija. El hecho desató una gran cantidad de críticas e insultos hacia el futbolista. Sin embargo, como decía, la historia de Enner Valencia no parece que sea tal y como siempre se ha contado.

En octubre del año 2016, Enner Valencia y su ex mujer, Sintia Pinargote, mantenían una batalla jurídica a cuentas de la pensión alimenticia de su hija en común. La custodia estaba en poder de la madre, y ésta reclamaba que el jugador debía pagar más dinero por la pensión.

La justicia le dio la razón a la madre, pero el futbolista reclamó por medio de sus abogados que el dinero que éste le enviaba por entonces (4.820 dólares/mes, según el jugador) era utilizado por la madre para gasto personal, y no para la manutención de la niña, además de, aseguraba el futbolista, "dejar en varias ocasiones abandonada a la niña por largas semanas"

Y es aquí cuando se vivió el sainete el día del partido frente a Chile. Antes de salir al Estadio Atahuelpa, los abogados del jugador consiguieron que Valencia pudiera jugar el partido, pese a pesar una orden de detención sobre Valencia, ya que, según explicó su abogado Gonzalo Vargas, "la jueza de unidad judicial norte de la niñez y adolescencia, Martha Guerrero, revocó el apremio que pesaba sobre Enner Valencia, en base al escrito presentado por su abogado Juan Carlos Carmigniani, quedando sin efecto la orden de detención que pesaba en su contra".

Pese a ello, la ex mujer presentó la orden de detención en la policía, y ésta se vio obligada a intervenir en el estadio donde Ecuador vencía por 3-0 a Chile con Valencia como titular. Corrían los minutos finales, y el futbolista del Everton por aquel entonces, se tendía en el suelo aparentemente indispuesto. Salió del estadio en ambulancia, mientras se podía ver la insólita y surrealista imagen de la policía persiguiendo dicha ambulancia.

Ahora que todos hablan de Enner Valencia os traigo esto: Este tío fingió una lesión porque había entrado la policía al estadio para detenerle porque no pagaba la pensión de manutención de su hijo a su exmujer, fue surrealista.pic.twitter.com/NR7OD3WMvQ — gam (@mbafraudee) November 20, 2022

Todos los medios se hicieron eco del incidente, como es habitual por el surrealismo de lo ocurrido. Es lógico que se llegara a pensar que Enner Valencia fingió la indisposición, aunque también es cierto que el jugador estuvo varios días ingresado en dicha clínica por un "desequilibrio hidroelectrolítico”, según los informes médicos.

Finalmente, Valencia pagó la totalidad del dinero que se le reclamaba (100.000 dólares), además de una propiedad, como así lo anunció en un comunicado en el que también apuntó que "Pinagorte (su ex mujer) organizó en días pasados un orquestado show de persecución en mi contra con la única intención de causarme un grave perjuicio".

Lo más curioso de esta historia es que va más allá de la rocambolesca imagen de aquella persecución por el estadio. Enner Valencia, con el tiempo, consiguió la custodia de su hija. El motivo fue el arresto de su ex mujer, Sintia Pinargote, y su novio en Miami tras ser acusados de abandonar a la niña durante una hora en el coche mientras éstos se encontraban en un casino de la zona.

La mujer se defendió alegando que estaba recogiendo a su novio, pero los fiscales concluyeron que, como se podía ver en las cámaras, entró con su pareja al casino donde permanecieron cerca de una hora.

Couple arrested after allegedly leaving 7-year-old alone in... https://t.co/GUfWHR5tTB — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) October 29, 2019

Enner, quien pasó por un mal momento deportivo en el Tigres por la delicada situación familiar, vio nacer a su hijo con su actual pareja y el día después fue a buscar a su primera hija a Miami, donde esperaba en un centro de acogida tras confirmarse los hechos de su ex pareja. "La alegría es inmensa, gracias a Dios tengo mi familia completa, pude solucionar el problema que tenía con mi niña y ahora estoy totalmente concentrado con el equipo", dijo poco después.

Actualmente, el jugador se encuentra disfrutando del fútbol en la liga turca, en el Fenerbahce, y continúa demostrando ser una de las estrellas de la selección de Ecuador, con la que ha marcado 5 goles, tras el doblete en el debut frente a Qatar, en 4 partidos en los mundiales.