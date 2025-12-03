Human Rights Watch, preocupada por la seguridad de los extranjeros que asistan al Mundial 2026

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el arresto por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OAPF) de un solicitante de asilo que llevó a sus hijos a la final del Mundial de Clubes en julio plantea "preocupaciones sobre la seguridad de los extranjeros que asistan a la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos".

HRW indica hoy en un comunicado que el arresto en la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey "ilustra las limitaciones de los esfuerzos de la FIFA para abordar los graves riesgos de derechos humanos que enfrentan los extranjeros en los eventos de la FIFA". "Un padre apasionado por el fútbol planeó un día especial con sus hijos en un torneo de la FIFA, terminó detenido durante tres meses y luego fue enviado a un país donde, según él, su vida corre peligro", declaró en el comunicado Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch.

Worden, además, indica que bajo las políticas del presidente de EE.UU, Donald Trump, "la aplicación de las leyes migratorias en los grandes eventos deportivos puede separar a las familias y exponer a las personas que huyen de la persecución a un peligro mortal". De acuerdo con la organización, la FIFA debería instar a las autoridades estadounidenses a no centrarse en los eventos de la Copa Mundial para aplicar las leyes migratorias.

La próxima Copa Mundial de la FIFA se jugará en Canadá, México y Estados Unidos y el sorteo final para definir los grupos del torneo se celebrará este viernes en el Centro Kennedy en la capital de Estados Unidos.